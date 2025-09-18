Droni per monitorare strade, ponti e ferrovie

Promuovere la collaborazione strategica nell’impiego di droni per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in Italia: questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dal Gruppo Fs Italiane e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac).

L’accordo – valido tre anni e firmato dal Chief Security Officer di Fs, Salvatore Iannicelli, e dal vicedirettore generale di Enac, Fabio Nicolai – apre la strada a una collaborazione strutturata "per rendere più sicure le reti di trasporto, prevenire i rischi e garantire la continuità del servizio in ogni condizione". Il protocollo punta a sfruttare il potenziale dei voli anche in modalità Bvlos (Beyond Visual Line of Sight) per sorvolare tratti di rete altrimenti difficili da monitorare, scansionare aree a rischio e raccogliere dati in tempo reale. Saranno sviluppati – annciano le Ferrovie – progetti di ricerca, sperimentati servizi ed applicazioni connesse all’uso di droni, programmati corsi di formazione, pianificate le attività di volo e definite procedure di sicurezza e certificazione per un utilizzo dei droni sempre più integrato nelle operazioni quotidiane.

Per l’attuazione dei progetti sarà istituito un tavolo tecnico – composto da rappresentanti delle società operative del Gruppo – con il compito di coordinare le iniziative, condividere le competenze e individuare i principali scenari d’uso.

Tra le priorità del tavolo tecnico, la sperimentazione di soluzioni innovative per la manutenzione delle infrastrutture e dei treni, l’adozione di approcci integrati per la gestione delle emergenze, l’introduzione di strumenti avanzati per il monitoraggio delle stazioni e dei flussi di passeggeri durante eventi di grande richiamo e la valutazione di nuove modalità per rendere più efficienti i processi logistici e operativi. Particolare attenzione sarà rivolta anche all’impiego dei droni in ambito security.

"Sfruttando la terza dimensione, guardiamo insieme al futuro della mobilità aerea avanzata, con nuovi modelli integrati capaci di sviluppare soluzioni innovative, ecosostenibili ed efficienti in vari ambiti di interesse comune e anche nella gestione di grandi eventi e di eventuali criticità", dice Nicolai.

"Questa iniziativa – aggiunge Iannicelli – rappresenta un passo significativo verso l’innovazione per la sicurezza delle nostre infrastrutture".

Red. Eco.