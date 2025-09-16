Draghi: “Così l’Europa sta svanendo. Servono azioni straordinarie. L’Ue deve imparare a difendersi”

Bruxelles, 16 settembre 2025 – “A un anno di distanza, l'Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Ci è stato dolorosamente ricordato che l'inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità”. Lo ha detto Mario Draghi alla conferenza di alto livello 'A un anno dal rapporto Draghi’, con Ursula von der Leyen.

Un Draghi che ha anche rivolto lo sguardo alla necessità di Difesa dell’Europa davanti alle minacce belliche. "Dobbiamo sviluppare la capacità di difenderci e resistere alla pressione nei punti critici: la difesa, l'industria pesante e le tecnologie che plasmeranno il futuro".

I leader europei dovranno mettere in campo "azioni straordinarie", adatte ai "tempi straordinari" che viviamo. E l'Ue deve abbandonare le "ampie strategie", per passare a "date concrete" e "risultati misurabili", riformandosi e infrangendo "tabù" che altri hanno già ampiamente superato. E’ quanto sostiene sostanzialmente Draghi. Naturalmente, ha detto Draghi, il "percorso" che l'Ue deve fare se vuole reggere il confronto con le grandi potenze "infrangerà tabù di lunga data. Ma il resto del mondo ha già infranto i propri. Per la sopravvivenza dell'Europa, dobbiamo fare ciò che non è mai stato fatto prima e rifiutarci di essere frenati da limiti autoimposti". Soprattutto, ha continuato, dobbiamo andare oltre le "strategie generali e le tempistiche dilazionate. Servono date concrete e risultati misurabili, e dobbiamo essere chiamati a risponderne. Le scadenze devono essere abbastanza ambiziose da richiedere vera concentrazione e sforzo collettivo".

Questa, ha proseguito Draghi, "è stata la formula alla base dei progetti europei di maggior successo, il Mercato Unico e l'euro. Entrambi sono andati avanti attraverso fasi chiare, traguardi fermi e un impegno politico costante". Per l'ex premier, "i cittadini europei chiedono che i loro leader alzino lo sguardo verso il destino comune europeo e comprendano la portata della sfida. Solo l'unità d'intenti e l'urgenza della risposta dimostreranno che sono pronti ad affrontare tempi straordinari con azioni straordinarie".

È necessario "considerare un debito comune per progetti comuni – sia a livello Ue, sia tra una coalizione di Stati membri – per amplificare i benefici del coordinamento. L'emissione congiunta non amplierebbe magicamente lo spazio fiscale. Ma permetterebbe all'Europa di finanziare progetti più grandi in settori che aumentano la produttività - innovazioni, tecnologie su larga scala, ricerca e sviluppo per la difesa o energia - dove la spesa nazionale non è più sufficiente”, ha aggiunto Draghi. “Il debito pubblico dell'Ue è destinato a crescere di 10 punti percentuali nel prossimo decennio, raggiungendo il 93% del Pil, con ipotesi di crescita più ottimistiche della realtà odierna”.