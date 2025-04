Parte ‘La Dolce Vita Orient Express’, il primo treno di lusso che rilancia il ‘Made in Italy’

Roma, 4 aprile 2025 – Otto gli itinerari esclusivi tra arte, paesaggi e alta cucina tre stelle Michelin, firmata dallo chef Heinz Beck. Sono solo alcune delle esperienze esclusive offerte ‘La Dolce Vita Orient Express’, il primo treno di lusso interamente progettato e costruito in Italia. Dopo il taglio del nastro alla stazione di Roma Ostiense, oggi è partito il primo ‘Viaggio tra i vigneti Toscani’, con destinazione Montalcino.

Si tratta della prima iniziativa a marchio Orient Express, realizzata da Arsenale e Orient Express, società attive nel settore dell'ospitalità di lusso, con il supporto di Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani del Gruppo FS.

La Dolce Vita Orient Express segna una nuova era nel panorama turistico italiano, offrendo ai viaggiatori una proposta esclusiva, interamente all’insegna del Made in Italy, celebrando il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico dell’Italia.

Otto destinazioni iconiche: il nuovo modello di turismo lento

Il treno percorrerà 14 regioni italiane con otto itinerari esclusivi pensati per attrarre un flusso turistico internazionale di alta gamma, con destinazioni iconiche che si estendono da Venezia a Portofino, da Siena ai Sassi di Matera, dai vigneti di Montalcino alla via del tartufo verso Nizza Monferrato, fino alle tappe siciliane di Catania, Palermo e Taormina.

Ciascun itinerario, è concepito per promuovere un modello di turismo lento, che invita i viaggiatori in un'esperienza immersiva nelle tradizioni locali e nei paesaggi più suggestivi del Paese.

Restyling di lusso

Composto da 31 cabine – di cui 18 suite, 12 deluxe e la Suite La Dolce Vita – il treno è frutto di un attento processo di restauro e restyling. Le carrozze originali, ormai arrivate a fine ciclo, sono state riportate a nuova vita grazie a un importante investimento che ha visto protagoniste le eccellenze industriali del Sud Italia specializzate nella lavorazione ferroviaria e nel design, con interventi realizzati tra la CPL di Brindisi (sede dei cantieri ferroviari di Arsenale) e la Omer di Carini (Palermo).

Esperienza immersiva senza tempo

Un’operazione di ingegneria avanzata e innovazione ha dato vita alla prima e la più grande flotta ferroviaria privata al mondo che, a regime, includerà sei convogli operativi solo in Italia.

Il design degli interni, curato da Dimorestudio, ha reinterpretato il viaggio ferroviario in chiave contemporanea, rendendo omaggio a ‘La Dolce Vita’ e al fervore artistico ed eclettico dell’Italia degli anni ’60.

L’uso di materiali pregiati e soluzioni artigianali richiama la maestria del design italiano del XX secolo, rendendo omaggio a figure iconiche come Giò Ponti, Nanda Vigo, Gae Aulenti e Osvaldo Borsani. Il risultato è un ambiente che unisce storia e modernità, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva e senza tempo.

Menù stellati e servizio di alto livello

L’esperienza a bordo si distingue per l’alto livello del servizio, che inizia già alla stazione di Roma Ostiense che torna a giocare un ruolo nel segmento del turismo. Durante il viaggio, gli ospiti potranno gustare menù esclusivi firmati dallo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin, con piatti ispirati alle diverse tappe del percorso permettendo agli ospiti di scoprire i luoghi che il treno attraversa non solo tramite i meravigliosi panorami, ma anche attraverso cibi e vini tipici di quelle regioni italiane.

Un vero e proprio percorso dove il viaggio non è nella partenza e nell’arrivo, ma nella scoperta continua dell’Italia nella sua interezza. Le soste nelle località selezionate offriranno, inoltre, ai passeggeri la possibilità di scoprire le peculiarità culturali e storiche di ciascun territorio raggiungendo anche quei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno belli, aiutando a contribuire l’impegno dell’Europa sul problema dell’over tourism.

Crociere su rotaia: il rilancio del Made in Italy

“Con La Dolce Vita Orient Express, introduciamo un nuovo modello nel panorama turistico mondiale, guidando un trend emergente: le crociere su rotaia, oggi sempre più rilevanti a livello globale. Grazie alla sinergia tra l’eccellenza ferroviaria e manifatturiera italiana, questo progetto contribuisce a rafforzare un sistema integrato di ospitalità, che si affianca ai settori crocieristico e alberghiero", spiega Paolo Barletta, Ceo di Arsenale.

“La terza gamba del turismo parte dall’Italia – continua – ed è guidata da un’azienda italiana. Credo che questo sia molto importante per il rilancio del nostro Made In Italy anche e soprattutto in ambito industriale e turistico. Il nostro impegno si traduce in una produzione che, ad oggi, rappresenta un primato internazionale, con l’ambizione di creare un’offerta turistica che possa destagionalizzare i flussi e proporre mete alternative, grazie all'esclusività e al comfort di un modo di viaggiare tra i più efficienti e sostenibili al mondo.

“Il treno delle Dolce Vita può essere un simbolo dell’Italia che punta a valorizzare i territori, l’imprenditoria locale, la produzione ferroviaria nazionale e contribuendo a un sistema turistico più integrato”, conclide Paolo Barletta.

La Dolce Vita, il glamour che parla italiano

“Il lancio di ‘La Dolce Vita Orient Express’ segna l'inizio di un nuovo capitolo nei viaggi in treno in Italia, reso possibile grazie alla nostra partnership con Arsenale Group. Questa esperienza unica è un invito a riscoprire l'Italia attraverso una nuova prospettiva, dove il glamour dell’Italia degli anni '60 e '70 incontra l’ospitalità e la calda convivialità del Paese", dice Gilda Perez-Alvarado, Ceo di Orient Express.

“Il design del treno è stato realizzato da Dimorestudio, con ogni dettaglio che incarna lo spirito di questo famoso periodo – prosegue – con tutta la sua vivacità e il suo charme. Il viaggio degli ospiti inizia nella ‘La Dolce Vita Lounge’ presso la stazione Ostiense, uno spazio storico progettato dall’artista-architetto Hugo Toro, che pone le basi per un'eccezionale avventura italiana”.

"A bordo, gli ospiti potranno deliziarsi con la gastronomia firmata dallo chef stellato Michelin Heinz Beck. Una vera celebrazione di tutto ciò che rappresenta l’Italia, questo viaggio cattura l’essenza dei paesaggi, sapori e stile di vita del Paese. Dal momento in cui il viaggio ha inizio presso ‘La Dolce Vita Lounge’, gli ospiti vengono trasportati in una nuova esperienza di viaggio che celebra i paesaggi, i sapori e la cultura italiana, firmata Orient Express”, sottolinea ancora Gilda Perez-Alvarado.