Doccia fredda dall’inflazione Usa. Si allontana il taglio dei tassi

Sorprende i mercati l’accelerazione dell’inflazione negli Stati Uniti, che allontana il calo dei tassi. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 3,4%, al di sopra delle attese degli analisti e ben più del 3,1% registrato in novembre. Su base mensile i prezzi hanno segnato un +0,3%, leggermente sopra le attese che scommettevano su un +0,2%. L’indice core, al netto di energia e alimentari e quello preferito dalla Fed, è salito del 3,9% a livello tendenziale (la stima era di +3,8%) e dello 0,3% a livello congiunturale. Alla base della salita dei prezzi ci sono soprattutto aumenti che riguardano la casa e le assicurazioni auto (+20% su dicembre 2022). Sono dati che fanno vacillare le previsioni più ottimistiche di un 2024 all’insegna di ripetute sforbiciate al costo del denaro da parte della Federal Reserve e della Bce, tanto che la doccia fredda ha abbattuto anche le Borse europee, oltre a Wall Street: hanno chiuso ieri in negativo il Ftse Mib di Milano (-0,66%), il Dax di Francoforte (-0,86%), il Cac di Parigi (-0,52%), l’Ibex di Madrid (-0,62%), l’Aex di Amsterdam (-0,06%) e il Ftse 100 di Londra (-0,98%).

La riduzione dei tassi tende infatti a favorire i mercati azionari, poiché rende più facile reperire capitali da investire anche in Borsa. È vero che una rondine non fa primavera e una diminuzione dei tassi rimane scenario probabile, tuttavia alcune stime sulle tempistiche e sull’intensità degli interventi potrebbero risultare un po’ esagerate, alla luce dei dati usciti ieri. "Il mercato ha accolto molto positivamente la recente discesa dell’inflazione generale, ma l’inflazione ‘core’ si posiziona ancora al di sopra del 2%. Probabilmente sia la Fed, sia la Bce hanno raggiunto il picco dei tassi di politica monetaria, ma è presumibile attendersi che, per effettuare un taglio dei tassi, vogliano prima verificare l’effettiva prosecuzione della discesa dell’inflazione", dice Ugo Trenta, responsabile Corporate Bond di Banco Posta Fondi Sgr.

Una prima prova del nove si avrà a marzo, quando la Fed si riunirà per valutare un intervento sul costo del denaro. La banca centrale americana ha stimato tre tagli dei tassi nel 2024, ma gli analisti si erano spinti oltre, arrivando a ipotizzare fino a sei riduzioni del costo del denaro. Ora gli operatori considerano più difficile un taglio dei tassi a marzo. E prevedono il primo taglio a maggio o giugno.

Elena Comelli