Roma, 28 maggio 2020 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge su semplificazioni e governance del Pnrr. Lo rende noto, al termine della riunione, il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Adesso attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - dichiara Giorgetti - e poi le opere". Il ministro leghista conferma che il decreto legge prevede che il 50% delle opere possa essere assegnato in subappalto, ma solo fino al 31 ottobre 2021. Vediamo allora i dettagli della bozza.

Green pass: sistema tessera sanitaria

La piattaforma nazionale-Dgc (Digital Green Certificate) per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo è realizzata attraverso l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria e gestita dalla stessa per conto del ministero della Salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. E' quanto si legge nella bozza del decreto Recovery.

Niente bollo su certificati digitali

Niente bollo sui certificati anagrafici digitali. Lo si legge all'articolo 40 della bozza del dl semplificazioni. Per tutti gli atti scaricati attraverso l'Anagrafe tributaria della popolazione residente si specifica che saranno "esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria e, in ogni caso, senza oneri per il richiedente".

Accesso semplificato per Superbonus

Accesso semplificato per usufruire del beneficio fiscale del Superbonus 110%, ovvero attraverso la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Gli interventi relativi, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). "Nella Cila - si legge nella bozza - sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967".

Sopraintendenza

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr, presso il ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il Pnrr, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. E' quanto si legge nell bozza del dl Recovery. In particolare, la Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a via in sede statale, oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

La Soprintendenza opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr, la Soprintendenza può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del Pnrr, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, presso la Soprintendenza è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale