Roma, 29 aprile 2021 - Via libera al dl proroghe da parte nel Consiglio dei ministri di stamane: via l'obbligo di smart working per un dipendente pubblico su due, estensione della validità delle carte d'identità scadute, come delle patenti di guida, inoltre all'esame salta la prova teorica, per le domande presentate a partire dal primo gennaio 2021, valido fino alla fine dello stato di emergenza. (Resta in stand-by il via libera del Consiglio dei ministri al Pnrr, che si riunisce di nhuovo alle 16.30). Tra gli 11 articoli del decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi', anche la proroga ai bilanci degli enti locali e delle Camere di Commercio. Manca nella bozza invece la norma, che è ancora oggetto di approfondimenti tecnici, la proroga delle concessioni balneari e per gli ambulanti (attesa una decisione dopo le sentenze del Tar che, sulle concessioni per le spiagge, si scontrano con la proroga delle concessioni in contrasto con la normativa Ue).

PA, no obbligo smart working al 50%

Per un dipendente pubblico su due, né durante l'emergenza né con l'adozione dei Pola, i piani organizzativi per il lavoro agile, si legge nella bozza, cade l'obbligo di lavorare in smart working: da casa si potrà proseguire in deroga fino alla definizione delle nuove regole con il contratto nazionale e comunque non oltre la fine dell'anno, ma non ci sarà il vincolo del 50%. Salta anche il limite del 60% indicato nei Pola, mentre scende dal 30% al 15% la soglia minima in caso di mancata adozione dei Piani organizzativi.

Esame patente, via prova teorica

La prova teorica della patente di guida salta fino alla fine dello stato di emergenza per le domande presentate a partire dal primo gennaio 2021. Invece chi ha fatto domanda l'anno scorso deve eseguire l'esame entro la fine di quest'anno.

Carta d'indentità scaduta

Carte d'identità e i documenti di riconoscimento scaduti beneficiano della deroga: saranno validi fino al 30 settembre.

Golden Power

Il rafforzate le norme sulla golden power, introdotte come conseguenza dell'emergenza Covid, e prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, si legge nelle bozza del decreto legge proroghe, approvato dal Consiglio dei ministri.

Spiagge, il caos

Sul tavolo del cdm c'era anche la misura sui balneari, proprio perchè la Commissione europea ha invitato il governo a fornire dettagli visto che nel capitolo del Pnrr sulla concorrenza il tema non è affrontato. Il problema per Bruxelles riguarda la legge di bilancio del 2019 che ha disposto la proroga di 15 anni, fino al 31 dicembre 2033, delle concessioni demaniali turistiche, ma senza stabilire nuove gare. Questo allungamento per la Ue è una violazione del mercato. Ma anche stavolta nulla: l'intervento avrebbe dovuto tra l'altro ovviare alle sentenze del Tar che, sulle concessioni per le spiagge, si scontrano con la proroga delle concessioni già in contrasto con la normativa Ue. Sulle spiagge non c'è stata proprio discussione: il governo, riferiscono fonti, sta pensando ad una norma ponte sulle concessioni balneari.

Bilanci degli enti locali

Prorogato al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine ultimo di adozione dei bilanci d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021, lo prevede la bozza approvata dal Consiglio dei ministri.