Dl energia, la bozza: dal bonus benzina all’Iva sul gas al 5%

Roma, 21 settembre 2023 - Dal bonus benzina che sarà caricato sulla social card 'Dedicata a te’ all'Iva al 5% sul gas, passando per uno stanziamento di 55 milioni di euro per pagare tempestivamente le supplenze a scuola: sono le misure previste nella bozza di 12 articoli del

decreto legge in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, che dovrebbe approdare il Consiglio dei ministri lunedì.

Aiuti agli under 36 per la prima casa

Ma non sono le sole misure previste dal decreto, che proroga di tre mesi, fino alla fine del 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa da parte degli under 36.

Scontrini e fatture non in regola, sconto sulle multe

Previsto anche lo sconto sulle sanzioni per i contribuenti che regolarizzano le violazioni relative agli scontrini, ricevute fiscali o fatture commesse tra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. La bozza del decreto energia all'articolo 8 prevede, infatti, la possibilità di sanare la violazione entro il 15 dicembre 2023 pagando parzialmente le multe con un minimo. La misura - si legge nel testo - ha l'obiettivo di “promuovere l'adempimento spontaneo e l'emersione di base imponibile”.

Oneri sistema gas azzerati

Restano azzerati anche per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema per il gas. “Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”, si legge nel provvedimento.

Proroga per i componenti del Cts

Saranno infine prorogati di due mesi i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso dell'Aifa: la bozza del decreto sposta infatti dal primo ottobre al primo dicembre il termine fino a cui restano in carica i membri di Cts e Cpr.