Dl bollette 2022, c'è l'ok: i nuovi aiuti decisi oggi. C'è il bonus famiglie

Roma, 30 giugno 2022 - Ok dal Cdm al decreto bollette. Il governo corre ai ripari per fronteggiare la prevedibile impennata dei costi in bolletta di elettricità e gas (con rialzi del gas del 27% e della luce del 17%) prima che l’Autorità preposta al settore (l’Arera) indichi le nuove tariffe entro venerdì prossimo. Draghi, la conferenza stampa E, con una mossa decisa nella giornata di ieri riapre il decreto legge da oltre 3 miliardi varato la settimana scorsa, per rafforzare le misure per le famiglie e le imprese e anche per "sistemare" le coperture finanziarie del provvedimento sulla scorta dei rilievi mossi dal Quirinale. In primo piano, come è messo nero sui bianco nella bozza all’esame in queste ore del Consiglio dei ministri, "l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022", applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, ma anche "alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico". Per un onere che solo per questa voce raggiunge i due miliardi di euro. In secondo luogo, si prevede la "riduzione dell’Iva e e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022". Nel decreto si stabilisce e si conferma anche il mantenimento del bonus sociale per le famiglie in condizioni disagiate che taglia i costi delle bollette per chi abbia fino a 12mila euro di Isee. Al finanziamento del nuovo pacchetto dovranno contribuire anche "i soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno", con un contributo extra del 10 per cento sugli extra-profitti. Viene, però, estesa alle imprese ...