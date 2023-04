Dividendo di 29 cent Via libera al buy-back

Via libera dei soci al bilancio di Amplifon (foto: l’ad Enrico Vita), che si è chiuso con ricavi netti in crescita dell’8,8% a 2,12 miliardi di euro e un utile netto in rialzo di oltre il 13% a 178,5 milioni. In aumento dell’11,5% il dividendo, a 29 cent per azione. Via libera a un piano di riacquisto di titoli propri fino a detenere il 10% del capitale.