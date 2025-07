Dividendi, Europa ai massimi nonostante i dazi

Roma, 20 luglio 2025 – Le tensioni internazionali generate dai dazi americani, almeno per il momento non sembrano aver sortito alcun effetto sui dividendi in Europa. Infatti, nel trimestre aprile-giugno, il volume delle cedole che sono state distribuite a livello globale è stato di 835 miliardi di dollari, in aumento del 6% su base annua. Prestazione super per l’Europa, con un vero e proprio balzo del 10% e dividendi per 261 miliardi di dollari, in crescita dunque di 23 miliardi su base annua. Contrastanti le previsioni per il prossimo trimestre, stando agli esperti di Vanguard che hanno stilato il bilancio delle cedole trimestrali a livello mondiale.

“Dividendi favoriti dall’indebolimento del dollaro”

“La crescita del secondo trimestre ha contribuito a limitare la decelerazione su base stagionale, con una stabilizzazione del flusso di dividendi globali a dodici mesi a 2.200 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% su base annua” ha dichiarato Viktor Nossek, head of investment and product analytics di Vanguard in Europa. Per lui, l’indebolimento del dollaro statunitense ha favorito l’aumento dei dividendi in dollari. Al momento, i dubbi relativi ai dazi americani non sono stati impattanti ai fini dello stacco dei dividendi. In Europa, invece, la crescita è legata anche alla stagionalità dei pagamenti da parte di molte società europee, che solitamente staccano i dividendi nel secondo trimestre.

“Per contestualizzare, questa crescita è paragonabile agli aumenti combinati registrati in Nord America (oltre 10 miliardi di dollari), Cina (oltre 7 miliardi di dollari) e Giappone (oltre 6 miliardi di dollari)”, ha affermato Nossek. L’Europa ha inoltre registrato un record di dividendi distribuiti in dollari nella prima metà dell’anno, raggiungendo i 311 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024. I principali protagonisti dell’espansione della regione sono stati quello finanziario (+29 miliardi di dollari), gli industriali (+13 miliardi di dollari) e il comparto sanitario (+7 miliardi di dollari), che hanno rappresentato quasi la metà della crescita globale dei dividendi, pari a 49 miliardi di dollari.

Per il terzo trimestre le previsioni sono in contrasto

Dal 2024 le principali banche cinesi hanno iniziato a distribuire i dividendi semestralmente e non più annualmente. A tal proposito, l’esperto sottolinea che “in prospettiva, questo cambiamento dovrebbe compensare l’impennata osservata nel primo trimestre di quest’anno dovuta a effetti di base, con la distribuzione prevista per il terzo trimestre che dovrebbe rappresentare circa la metà del totale annuale dello scorso anno, incidendo potenzialmente sul dato complessivo dei dividendi cinesi. I dividendi si confermano una componente centrale dei ritorni azionari a lungo termine. Dal 1993, l’indice Ftse All-World è cresciuto di oltre 1.200 punti percentuali, di cui quasi 600 attribuibili ai dividendi reinvestiti, e questa tendenza in un contesto di incertezza sempre maggiore e tendenze alla stagflazione, è destinata a diventare sempre più rilevante”.