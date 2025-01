DiscoverEU: l’Europa a portata di pass per 35.000 diciottenni. Ecco come funziona

Roma, 18 gennaio 2025 – La Commissione Europea ha annunciato i risultati dell’ultima tornata di candidature per l’iniziativa DiscoverEU, offrendo un’opportunità unica a 35.762 diciottenni di esplorare il continente europeo. Questa iniziativa, lanciata nel 2018 e inserita nel programma Erasmus+, permette ai giovani selezionati sulla base di criteri specifici di viaggiare tra marzo 2025 e maggio 2026, con un pass valido per un massimo di un mese. L’esperienza di viaggio è principalmente in treno, ma sono previste alternative come traghetti e autobus per garantire l’accessibilità, e in casi eccezionali, viaggi in aereo per chi vive in regioni remote o insulari. “Un’esperienza di viaggio DiscoverEU è un viaggio che cambia la vita. Ogni stazione, ogni caffè, ogni nuovo volto che incontri si aggiunge alla tua storia. Non si tratta solo di vedere l’Europa, ma di viverla” ha dichiarato Glenn Micallef, Commissario per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport.

135.000 candidature per il 2025

L’iniziativa DiscoverEU si conferma un successo senza precedenti, con ben 135.000 candidature pervenute da giovani nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006. I partecipanti selezionati, che possono viaggiare da soli o in piccoli gruppi di massimo cinque persone, avranno anche accesso a formazioni e incontri preparatori organizzati in tutta Europa. Inoltre, potranno unirsi alla comunità online #DiscoverEU per scambiare esperienze e consigli con altri viaggiatori.

I partecipanti possono scegliere tra due tipi di pass:

Opzione di viaggio flessibile : consente di viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese, permettendo ai giovani di decidere liberamente le date di utilizzo del pass e di esplorare diversi paesi.

: consente di viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese, permettendo ai giovani di decidere liberamente le date di utilizzo del pass e di esplorare diversi paesi. Opzione di viaggio fisso: offre un itinerario predefinito con date e destinazioni già stabilite, ideale per chi preferisce pianificare in anticipo. Tutte le prenotazioni necessarie sono incluse.

I giovani selezionati riceveranno anche una European Youth Card, valida per un anno, che offrirà sconti su attività culturali, trasporti locali, alloggi e molto altro. Per partecipare, è necessario essere cittadini o residenti in uno dei paesi membri dell’UE o associati al programma Erasmus+ e registrarsi attraverso il Portale europeo per i giovani durante il periodo di candidatura. Maggiori informazioni sull’iniziativa, incluse le statistiche dettagliate per ciascun paese, sono disponibili sul Portale europeo per i giovani.

L'Italia protagonista assoluta

L’Italia continua a distinguersi come uno dei paesi con il maggior entusiasmo per DiscoverEU. Con 56.619 candidature nel 2024 e 8.760 pass assegnati, il nostro Paese si conferma leader europeo per interesse e partecipazione a questa iniziativa.

Aprile 2024: 36.357 domande pervenute, che posizionano l’Italia al primo posto per numero di candidature in questa tornata. Di queste, 4.366 giovani sono stati selezionati per viaggiare.

Ottobre 2024: 20.262 candidature, con l’Italia seconda solo alla Spagna. Tra queste, 4.394 giovani hanno ricevuto il pass.

L’incremento delle domande rispetto agli anni precedenti è significativo: con un aumento del 108% nel 2024 rispetto al 2023 che aveva registrato 27.181 candidature