Cos’è il diritto alla riparazione per elettrodomestici (e non solo). “Ecco quando scatta, l'elenco dei beni”

Roma, 12 agosto 2024 – Diritto alla riparazione – extra garanzia-, quando scatta e quali elettrodomestici riguarda? Ancora: comprende anche monopattini e bici elettriche?

Lo abbiamo chiesto a Giovanna Capuzzo, vicepresidente nazionale di Federconsumatori. Ecco una guida in 5 punti.

Risponde la dirigente di Federconsumatori: “La direttiva Ue è in vigore dal 30 luglio. Ma ora gli stati membri avranno 24 mesi per adeguarsi e recepire il testo”. Il diritto, e questa è la vera novità, supera i tempi stabilita dalla garanzia.

La direttiva fa un elenco preciso di beni per i quali si potrà richiedere la riparazione. Ecco l’elenco che ricorda Capuzzo:

lavatrici per uso domestico

lavasciuga per uso domestico

lavastoviglie per uso domestico

frigoriferi e freezer per uso domestico

display elettronici

aspirapolveri

server e prodotti di archiviazione per piccole aziende

asciugabiancheria per uso domestico

altri beni che possono incorporare l’uso della batteria, come monopattini o bici elettriche. Escluse invece le auto elettriche.

Ma qual è il limite di spesa previsto dalla direttiva? "Si parla di costo ragionevole – chiarisce la dirigente di Federconsumatori -. E naturalmente il costo della riparazione non deve superare il valore del bene stesso”.

I costi, precisa Giovanna Capuzzo, “dovrebbero essere pubblicati dai produttori con tutte le altre informazioni per i consumatori. Ma la direttiva non ha imposto la consegna del modulo europeo di informazione sulla riparazione, il documento che servirebbe a capire casistiche, tempi e costi certi. A questo punto resta da capire se l’Italia recepirà in maniera più puntuale la direttiva".

Conclude la vicepresidente di Federconsumatori: “Dovrebbe anche essere aperto un sito che ancora non esiste, una piattaforma europea online. L’obiettivo è ecologico, esattamente come quello dei prodotti ricondizionati, cioè usati e riparati. Un mercato in grande espansione in questo periodo di ristrettezze, soprattutto per i cellulari”.