Diritti ignorati e costi imprevisti per mezzo milione di viaggiatori

Roma, 22 agosto 2025 – Ogni anno, migliaia di passeggeri si trovano ad affrontare ritardi, cancellazioni o disagi che compromettono i loro voli. Nel 2024 i disservizi aerei in Italia hanno generato un potenziale economico di 199 milioni di euro in compensazioni, distribuiti su circa 498.600 passeggeri aventi diritto, come indicato da Federturismo Confindustria. Eppure, nonostante esistano precise tutele sancite dalla normativa europea e dalla Convenzione di Montreal, la maggior parte di loro lascia sul tavolo ciò che gli spetta: rimborsi, risarcimenti e compensazioni. Stime condotte dal Parlamento Europeo infatti riportano che meno di un passeggero su tre è consapevole dei propri diritti, un dato che lascia intuire quanto siano ancora pochi, di conseguenza, coloro che decidono di presentare un reclamo anche quando ne avrebbero pieno titolo. Inoltre il 76% degli operatori ha dovuto fronteggiare ritardi nei voli dei propri clienti nell’arco di un anno. In quasi la metà dei casi le compagnie aeree non hanno fornito alcuna forma di supporto, costringendo talvolta le agenzie a sostenere direttamente i costi di assistenza ai clienti, spesso senza possibilità di recupero. Per questo, più di un terzo degli operatori ha scelto di rivolgersi a un legale, nel tentativo di far rientrare le uscite sostenute o far valere i diritti dei viaggiatori.

Panichi: “I margini per tutelare i diritti ci sono”

“I margini per tutelare i diritti ci sono, ma spesso sono nascosti tra clausole contrattuali, presunte circostanze eccezionali e normative poco chiare. A pagarne le conseguenze non sono solo viaggiatori privati ma anche agenzie e tour operator, che spesso si trovano a gestire emergenze e costi non previsti, andando ben oltre il proprio ruolo commerciale”, commenta Marco Panichi, founder di Diritto di Volo.

I dati di Federturismo Confindustria

Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1.736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli. Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five. Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati. Roma Fiumicino si conferma lo scalo con il maggior numero di passeggeri (48.879.038) e anche quello con più disservizi segnalati (557), seguito da Milano Malpensa (451 disservizi) e Milano Linate (244). Per rendimento, l’aeroporto di Venezia è il migliore con un indice di disservizio dello 0,166%, mentre Milano Linate registra il peggior dato (0,414%). Dal punto di vista geografico, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di passeggeri coinvolti in disservizi (163.800), seguita dal Lazio (102.420) e dalla Sicilia (80.100). Il Friuli Venezia-Giulia emerge come la regione con la migliore gestione dei disservizi, mentre le Marche risultano avere il peggior rendimento.