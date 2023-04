Diritti d’autore, altolà dell’Antitrust "Meta torni alle trattative con Siae"

di Achille Perego

L’Antitrust scende in campo nella partita della canzone italiana su Facebook e Instagram. Dopo la decisione, definita dalla Siae "unilaterale" e "sconcertante" con la quale Meta, proprietaria delle due piattaforme, aveva a metà marzo silenziato nelle stories di Instagram e nei reels di Facebook la musica tutelata dal diritto d’autore, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha imposto al gruppo di Mark Zuckerberg la ripresa delle trattative "mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza". Non solo, previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali.

L’Authority presieduta da Roberto Rustichelli, in una nota, spiega che in merito all’istruttoria avviata il 4 aprile è stata individuata "la dipendenza economica di Siae da Meta" sulla base della presunzione prevista per le piattaforme digitali dalla legge 192 del 1998 sottolineando come in questo caso "i criteri valutativi debbano essere differenti rispetto a quelli utilizzati di solito per gli altri settori economici". In questo contesto "il comportamento di Meta sembra avere natura abusiva e tale da determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore". Per questo l’Agcm ha disposto che Meta riprenda immediatamente le trattative fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire a Siae "di ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale". Inoltre, in caso di disaccordo tra le parti per la quantità e qualità delle informazioni, si nominerà un soggetto terzo indipendente, che le individui.

A questo punto le canzoni italiane dovrebbero tornare su Facebook e Instagram e le due parti risedersi al tavolo. Meta in serata ha fatto sapere che "a dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa" invierà a Siae un’ulteriore richiesta per prorogare l’accordo di licenza. "Se Siae accetterà, potremo ripristinare la musica sulle nostre piattaforme nel corso delle trattative, garantendo così ad artisti e musicisti la piena tutela del diritto d’autore".

A Meta ha subito risposto il presidente di Siae, Salvatore Nastasi. "Siamo pronti a un accordo per rimettere i contenuti italiani sulle piattaforme di Meta e a negoziare in modo costruttivo ma – ha avvertito Nastasi – nel rispetto delle indicazioni dell’Antitrust sulla base delle informazioni necessarie alla adeguata valorizzazione dei contenuti, nell’interesse degli autori italiani".

Il contratto triennale con Siae era scaduto a dicembre. Per il rinnovo Meta aveva denunciato la richiesta di un aumento oneroso – si era parlato del 310% – mentre per la Siae fondamentale per stabilire un valore sono le informazioni – finora non fornite – sull’incidenza della musica su Facebook e Instagram. L’intervento dell’Antitrust, interpretato come primo passo a difesa dei diritti d’autore rispetto alle piattaforme online, ha ricevuto il plauso delle case discografiche (Fimi), di tutti i partiti e, per il governo, della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.