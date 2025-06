Dior, Anderson dirigerà anche la linea donna

Per la prima volta dalla scomparsa di Monsieur Christian Dior, la maison francese avrà uno stilista a dirigere sia la linea femminile che quella maschile: è l’irlandese Jonathan Anderson, 40 anni, che a marzo ha lasciato Loewe dopo oltre un decennio in cui ha risollevato le sorti dello storico marchio spagnolo.

Ad aprile Anderson era già stato nominato direttore artistico della collezione maschile di Dior e ora diventerà la prima persona a dirigere entrambe le collezioni dell’iconico marchio francese, il secondo per importanza nella scuderia di moda di LVMH.

La notizia è arrivata direttamente dal magnate della moda Bernard Arnault, che con LVMH possiede sia Dior che Loewe, durante un’assemblea degli azionisti a Parigi. Dal canto suo Delphine Arnault, presidente e CEO di Dior, lo ha definito "il designer più talentuoso della sua generazione".

Già da tempo circolava il nome di Anderson per la guida sia delle collezioni maschili che di quelle femminili di Dior, che secondo molti osservatori necessitano di un nuovo slancio dopo l’addio di Maria Grazia Chiuri, che è stata direttrice della linea femminile per 9 anni.

Il debutto in passerella come direttore creativo della linea uomo è previsto per il 27 giugno 2025, durante la Paris Fashion Week. La collezione donna arriverà a settembre.

red. eco.