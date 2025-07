Diego Della Valle nominato Cavaliere delle arti e delle lettere del governo francese

Roma, 26 luglio 2025 – Diego Della Valle è stato insignito a Parigi del titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese. All’imprenditore marchigiano, presidente del gruppo Tod’s, è stato assegnata la prestigiosa onorificenza per il suo impegno “a sostegno dell'arte, della moda e del patrimonio culturale”. Ma anche “per avere rappresentato il perfetto tramite tra Francia e Italia, avere perseguito con il suo lavoro il bello e la qualità, per avere sempre sostenuto l’importanza del savoir faire”, nonché per aver contribuito insieme al gruppo da lui fondato alla rinascita di maison storiche come Schiaparelli e Roger Vivier “supportando attraverso di loro la cultura francese tutta”.

A consegnargli l’onorificenza è stata la ministra della cultura, Rachida Dati, mentre a festeggiare con lui oltre a tanti amici e familiari, c’erano il ministro della cultura Alessandro Giuli, l’ambasciatrice italiana Emanuela D’Alessandro e una rappresentanza della famiglia Arnault. Nel suo discorso di ringraziamento Della Valle ha voluto sottolineare l’importanza della cultura che “permette di costruire, cosa che le guerre non possono fare”.