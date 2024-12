Diego Della Valle non è più un azionista di Piaggio. E' quanto emerge da un aggiornamento della Consob sulle partecipazioni azionarie. Alla data del 12 dicembre infatti l'imprenditore marchigiano non risulta più in possesso di alcuna azione del gruppo di Pontedera mentre ancora il 3 dicembre dello scorso anno aveva comunicato di detenere il 5,498% del gruppo