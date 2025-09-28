Dieci offerte per rilevare l’ex Ilva. Urso: prospettive di rilancio difficili

Dieci offerte sul tavolo dei commissari straordinari, ma solo due puntano al cuore dell’ex Ilva. Il futuro del colosso siderurgico italiano resta appeso a un filo, tra proposte frammentate, tensioni sociali e vincoli giudiziari. Bedrock Industries e la cordata Flacks Group con Steel Business Europe hanno manifestato interesse per l’intero perimetro aziendale, mentre gli altri otto soggetti – da Renexia a Marcegaglia, passando per Industrie Metalli Cardinale, Eusider e Sideralba – guardano solo a singoli asset. Ora si fa concreto il rischio di uno "spezzatino" industriale: senza un acquirente unico, coerenza strategica e tutela dei posti di lavoro potrebbero saltare. I commissari precisano che eventuali offerte tardive saranno valutate solo se particolarmente vantaggiose, ma resta prioritaria la vendita integrale, ostacolata finora da manifestazioni giudicate deboli o simboliche. Sul dossier, dopo il passo indietro degli azeri di Baku, pesa il ritiro di player industriali come Jindal e soprattutto Socar, che aveva suscitato le maggiori aspettative.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, conferma le difficoltà: "La situazione del sito è resa complessa dalle tante questioni giudiziarie che riducono la capacità produttiva e mettono in difficoltà prospettive di rilancio e investimento". Il secondo altoforno è ancora sotto blocco, limitando attrattività e margini operativi. Tra le proposte più strutturate, Renexia prevede un investimento complessivo di circa 5 miliardi, di cui un miliardo sul rigassificatore (100 posti di lavoro) e 3,2 miliardi sull’impianto Dri (600-700 unità). Nonostante le cifre, la sfida resta garantire continuità produttiva e sostenibilità ambientale.

I sindacati denunciano il rischio di un fallimento industriale, Secondo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, "la gara si è conclusa, purtroppo come prevedibile, con un fallimento totale. Le manifestazioni di interesse per l’intero gruppo sono state presentate solo da due fondi senza reale solidità industriale. Ora c’è solo una strada: la nazionalizzazione".

A rendere la situazione più complessa ci sono questioni ambientali e giudiziarie: dal sequestro degli impianti alle cause pendenti davanti al Tribunale di Milano e al Tar, fino all’ostilità di una città, Taranto, che da decenni paga il prezzo sanitario e ambientale dell’acciaio. I commissari si riservano ora un periodo congruo per analizzare tutte le proposte, valutando occupazione, investimenti, decarbonizzazione e sostenibilità.