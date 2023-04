Cresce il numero delle dichiarazioni dei redditi. Ecco le statistiche del 2022

Roma, 21 Aprile 2023 – Cresce il numero dei contribuenti che nel corso del 2022, relativamente ai redditi del 2021, hanno presentato la dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze, infatti, comunica che il numero totale dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef per l’anno d’imposta 2021 è pari a circa 41,5 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (+0,8%).

I dati relativi alle dichiarazioni

L’imposta netta totale dichiarata è pari a 171 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2020, mentre il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l’83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,5%) per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5%.

Le analisi relative alle dichiarazioni Iva

Riguardo l'Iva, il numero totale dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 è pari a circa 4,2 milioni (+0,8% rispetto al 2020), per un volume d’affari raggiunto di 3.881 miliardi di euro (+ 21,5%). In particolare, l’Iva di competenza risulta pari a 112,5 miliardi di euro con una base imponibile pari a 746,2 miliardi di euro, in aumento rispetto all'anno precedente rispettivamente del 10,8% e del 14,8%. Tutte le statistiche e le analisi dei dati sono disponibili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (https://www.finanze.gov.it), seguendo il percorso “dati e statistiche fiscali / dichiarazioni fiscali”.

Elenco delle Onlus per il 5x1000

In vista della prossima dichiarazione dei redditi, invece, è stato diffuso dall'Agenzia delle Entrate l'elenco delle Onlus per il 5x1000. Tale elenco è disponibile, nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno richiesto di beneficiare del 5x1000 per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022). In tutto sono 293 soggetti. Entro il 2 maggio 2023 il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente. Successivamente, entro il 10 maggio 2023, sarà pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta. Il via libera alle nuove iscrizioni di Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche era stato dato l’8 marzo scorso con scadenza 11 aprile. Per agevolare la consultazione sul sito dell’Agenzia è disponibile il Motore di ricerca elenco iscritti enti onlus - Anno 2023 (agenziaentrate.gov.it) . basta andare nell’area tematica 5 per mille seguendo il percorso Home/Aree tematiche/5 per 1000 e cliccare sulla voce “Elenco iscritti ONLUS”.