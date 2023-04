Diamo i soldi a chi è in grado di spenderli

Bruno

Villois

Il PNRR scuote l’orgoglio italico per poter utilizzare pienamente l’intero importo di 210 e passa miliardi di euro, ma parimenti scatena timori di non disporre in buona parte del Paese di una macchina pubblica in grado di mettere a terra i progetti strutturali e renderli operativi neui tempi richiesti dalla UE. Ritardi, infiltrazioni malavitose, corruttela preoccupano, ma neppure troppo: quel che si teme è la burocrazia pubblica. La cabina di regia capitanata dal premier Meloni sa di avere nelle mani un tesoro di ineguagliabile potenzialità e deve riuscire a dare corso alle cantierizzazioni e ottenere modernizzazione, crescita occupazionale e quindi reddito procapite e di riflesso crescita dei consumi, il tutto condito dall’aumento del gettito tributario e previdenziale.

Il solco da superare si chiama differenziazione tra nord e sud, con il primo che dispone sicuramente di macchine operative di gran lunga più efficienti e dinamiche e il secondo che non ha quasi mai portato a termine opere (e quando lo ha fatto, ha avuto tempi biblici, esattamente all’opposto di quel che impone il PNRR). Peccato che sia proprio il mezzogiorno ad avere massima necessità di modernizzazione di infrastrutture di ogni tipo e di far crescere l’occupazione. Fanno bene alcuni Governatori e Sindaci del nord a proporre di destinare ai loro territori quelle risorse che non dovessero essere utilizzate da altre parti, per inefficienze e impossibilità. Il settentrione ha dimostrato di sapere fare, fare bene, fare in fretta, pur convivendo con uguale burocrazia del resto dell’Italia, senza intromissioni malavitose e con eccellenti ritorni per l’intero sistema-socio economico.