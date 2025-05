Dialogo con i banchieri centrali. Incontro per 360 studenti europei

"Tenere i giovani dentro la comunità, ma da attori, non da spettatori". È questo l’intento sotteso, spiega il presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini (nella foto), della conferenza internazionale "Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza". L’iniziatva è promossa da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in partnership con Intesa San Paolo. L’evento è parte del progetto di educazione finanziaria ed economica promosso nelle scuole secondarie superiori italiane dall’Osservatorio con Intesa Sanpaolo e UniCredit, che ha coinvolto un totale di 728.208 studenti e studentesse nell’anno scolastico in corso.

Dal 17 al 19 giugno, a Palazzo Mezzanotte a Milano, avverrà un incontro "unico": sei governatori di banche centrali europee, banchieri nazionali e internazionali risponderanno alle domande di 360 studenti provenienti da tutta Europa, che potranno così prendere familiarità con "un lessico che, soprattutto in Italia, non è nel loro quotidiano", aggiunge il presidente. Un’edizione che, ricorda Ceccherini, raccoglie più di un primato: "E il primo evento europeo che mette in dialogo ben sei governatori con giovani studenti e studentesse, ed è anche la prima volta che personalità come Mario Centeno, José Luis Escriva’, Klaas Knot, Joachim Nagel, Francois Villeroy de Galhau e Fabio Panetta, rispettivamente a capo delle banche centrali del Portogallo, della Spagna, dei Paesi Bassi, Germania, Francia e Italia, si incontrano in un dibattito pubblico". Incontro che avverrà il secondo giorno, il 18, in occasione di una tavola rotonda che invita a riflettere sul futuro dell’Europa, orizzonte dell’iniziativa. Rafforzare il senso di appartenenza all’Unione, come in una tre giorni di Erasmus, durante i quali studenti di tutte le nazionalità si incontrano, ma soprattutto, imparano insieme. "L’educazione è la via maestra dell’inclusione. A ogni latitudine. Questa conferenza scommette apertamente sull’Europa. Un’Europa certamente da migliorare, ma un orizzonte da non perdere mai di vista. Un’Europa in cui, da italiani, si sappia stare con una sola postura: quella che conoscono i protagonisti, quella che saprebbero naturalmente tenere i padri fondatori", conclude Ceccherini.

Tra le altre personalità della finanza italiana e internazionale che prendono parte alla tre giorni, moderata dalla giornalista Maria Latella e dalla direttrice editoriale per l’offerta informativa Rai Monica Maggioni, anche il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, Carlo Messina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo, Andrea Orcel, ceo di UniCredit, Sergio Ermotti, ceo Ubs Group, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, Giovanni Azzone, predente Acri, Antonio Patuelli, presidente del’Abi, Claudia Parzani presidente di Borsa Italiana – Euronext Group e Daniela Fatarella, ceo di Save the Children Italia.