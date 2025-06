Dialoghi sul futuro dell’Europa. I problemi e le possibili soluzioni

"Non è un semplice convegno, ma l’occasione per costruire una piattaforma di dialogo sul futuro dell’Europa tra imprese, istituzioni, media, accademici, studenti". Insiste molto sulla parola "dialogo", presentando la “Conferenza sull’Europa del futuro che si terrà alla Certosa di Pontignano di Siena dal 19 al 21 giugno, Francesco Grillo (nella foto), docente alla Bocconi, direttore del Think Tank Vision che organizza l’appuntamento giunto alla sesta edizione. "Un dialogo quantomai multipartisan – precisa Grillo – perché ora più che mai c’è bisogno di un confronto tra idee e posizioni diverse, per suggerire soluzioni in una fase tanto difficile".

Sono annunciati il vice presidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e l’ex presidente di Commissione europea e Consiglio dei ministri Romano Prodi, Barbara Kolm eurodeputata del Freedom party austriaco e Maria Joao Rodrigues, ex ministro portoghese e presidente della Foundation for European Progressive Studios. E ancora Mark Speich, presidente della Fondazione Konrad Adenauer, che ha scelto Siena come primo impegno all’estero del suo mandato e rappresentanti del Bundestag. Un centinaio gli ospiti, tra studiosi, giornalisti economici internazionali, politici, esponenti della finanza e delle imprese. Un paper finale rappresenterà, di fatto, una sintesi immediata del dibattito sui grandi temi europei. Media partner sono QN (La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno); RAI e The Conversation.