Diagnostica. Philips sposta le frontiere dell’analisi per immagini

UN IMPEGNO sempre più forte sul fronte della diagnostica per immagini e per la tecnologia che serve per l’analisi delle immagini radiologiche. Un comparto, quello della diagnostica, che va forte in Italia sia sotto il profilo del pubblico, anche grazie all’iniezione di denaro del Pnrr, sia nel privato dove sia le nuove strutture sia l’aggregazione di poli esistenti richiede nuovi investimenti sulla qualità della diagnostica per immagini. In Italia la presenza di Philips, filiale della multinazionale olandese, oggi azienda innovativa nel settore delle tecnologie sanitarie, risale al 1923 quando a Milano fu fondata la Philips Società Anonima Italiana. L’azienda conta oggi circa 700 dipendenti nel Paese. Da azienda all’avanguardia nel mondo dei prodotti consumer, lampadine ed elettrodomestici in testa, negli anni si è trasformata in un’azienda innovativa nel settore delle tecnologie per il mondo della sanità.

"E ogni anno Philips – spiega l’amministratore delegato di Philips Italia, Grecia e Israele Andrea Celli (a destra in foto)- investe circa il 10% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo che significa 1,7 miliardi di euro nel 2024, con focus su software e Intelligenza artificiale. Per non dire che Philips è al primo posto in Europa per domande di brevetti nel campo delle tecnologie sanitarie, con 594 richieste presentate nel 2024, secondo la classifica pubblicata dall’Ufficio europeo dei brevetti e per il 12esimo anno consecutivo è al primo posto nella classifica Top 100 Global Innovators 2025 di Clarivate come azienda del settore health tech". L’innovazione di Philips parte dai problemi reali dei clienti, analizzando il contesto clinico, l’evoluzione della domanda di cura, osservando i flussi di lavoro e individuando i punti critici per sviluppare innovazioni che rispondano realmente alle loro necessità pratiche e quotidiane sia dal punto di vista clinico che operativo. "L’impegno per l’innovazione tecnologica – spiega Celli - è coerente con la missione di Philips: aiutare le persone a migliorare la qualità della vita e a fornire ai medici gli strumenti di cui hanno bisogno per essere più efficienti e offrire ai pazienti cure di qualità; il tutto supportato da un costante flusso di dati e soluzioni di intelligenza artificiale".

In Italia, oltre all’headquarter di Milano, l’azienda dispone del Philips Technology & Innovation Center di Genova, centro di competenze dedicato all’imaging medicale. Ha uno staff di oltre 100 persone che garantiscono servizi di consulenza e formazione a oltre 4.000 professionisti nelle aree dedicate e offrono supporto remoto ad oltre 1.500 clienti, che producono oltre 132 milioni di esami di imaging diagnostico ogni anno tra Italia, Europa, Medio Oriente e Africa. Il centro è attivo nelle i ricerche in radiologia avanzata, analisi predittiva e gestione ottimale dei dati clinici e controlla 10 data center in grado di immagazzinare ed elaborare oltre 10 milioni di esami ogni anno. Sviluppa moduli di chat per la gestione del dialogo tra centri medici, strumenti per il controllo della qualità dei referti e tecnologie di IA in grado di affiancare il personale medico nella diagnosi e gestione del paziente. Un settore molto promettente quello del Digital Health in Italia, visto che ha registrato una crescita del 9,4% nel 2023, con un valore vicino ai 4,2 miliardi di euro. Il 2024 è stato anche l’anno dell’IA i cui investimenti sono aumentati con un ritmo del 35% e si stima che grazie l’AI e la sua capacità di automatizzare alcune attività possa contribuire a risparmiare costi del 10-15%. In questo ambito l’intelligenza artificiale sta dimostrando, soprattutto in ambito imaging, di avere un ruolo importante per rendere più efficiente l’assistenza, perché agisce in due direzioni: in primo luogo per la possibilità di elaborare più velocemente immagini - per esempio la scansione di un RM con algoritmo SmartSpeed può essere più rapida del 35% - garantendo immagini dettagliate e di alta qualità (first time right, cioè senza correre il rischio che si debba rifare l’esame perché non sufficientemente chiaro). Questo significa che se normalmente in un giorno si riesce a fare la risonanza a 30 persone, con l’uso dell’IA si potrebbe scaricare la lista d’attesa di 40-42 pazienti. Con vantaggi anche nella fase di analisi: lo sviluppo di algoritmi di IA permette, infatti, di segmentare le parti anatomiche su cui fare analisi sempre più precise e accurate, rilevando la presenza di possibili lesioni sui cui il medico deve prestare particolare attenzione. Inoltre con Philips CT 5300 grazie all’IA è possibile acquisire immagini di altissima utilizzando una dose di radiazioni inferiore fino all’80%. Per non dire del fatto che la gran parte delle immagini che derivano da risonanze o tac sono negative, però vengono refertate.

L’obiettivo è applicare un protocollo di Ai che permetta di escludere dal referto del medico le immagini che una macchina può riconoscere come negative e che consente di automatizzare alcuni processi, come per la documentazione, programmare appuntamenti e attività, rendere più efficiente e produttivo il flusso di lavoro. Su tutto questo impatta fortemente il Pnrr. Prima degli interventi del Pnrr, infatti, per l’ammodernamento tecnologico delle stretture sanitarie, in Italia c’erano circa 18.000 apparecchiature di diagnostica per immagini, come risonanze magnetiche, PET, TAC, angiografi e mammografi, con oltre 10 anni di vita. Il PNRR prevede l’acquisto di oltre 3.100 nuove apparecchiature mediche per sostituire quelle obsolete e fondi per digitalizzare il sistema sanitario.