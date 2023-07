Descalzi: Risultati eccellenti a Roma in contesto difficile

Utili superiori alle attese degli analisti, (seppure in calo) per Eni nella prima metà del 2023, e l’ad Claudio Descalzi definisce in particolare il secondo trimestre "fra i migliori di sempre", con "eccellenti risultati operativi e finanziari in un contesto di mercato meno favorevole" considerata la contrazione del 30% del prezzo del Brent e i prezzi del gas naturale e i margini di raffinazione in calo di oltre il 60%. Nessun timore dunque per il dividendo, aumentato a 0,94 euro ad azione rispetto all’esercizio precedente: a settembre gli azionisti avranno la prima rata. Va avanti il programma di riacquisto di azioni da 2,2 miliardi partito a maggio.

Per i due settori trainanti, gas (Ggp) e Plenitude, l’azienda green che produce energia da fonti rinnovabili, vende servizi energetici e ha raddoppiato a 16.600 i punti di ricarica per i veicoli elettrici alzate le stime per fine anno. Il Ggp ha visto l’utile operativo adjusted di 1,1 miliardi nel secondo trimestre, che comporta una progressione a 2,5 miliardi nel primo semestre; per Plenitude l’utile operativo rettificato è di 0,17 miliardi (+18% nel trimestre), con la crescita della capacità e della produzione di energia rinnovabile e le ottimizzazioni nel business (la stima dell’Ebitda rettificato sale da 0,7 a 0,8 miliardi).

red. eco.