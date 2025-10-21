Dentro le città più “smart” del mondo: dove l’innovazione disegna la vita quotidiana

Le città più intelligenti non sono più un sogno futurista: sono realtà che sperimentano ogni giorno nuovi modelli di convivenza e innovazione. Il recente approfondimento della Bbc Travel, ispirato ai dati dello Smart City Index 2025 e della mappa globale dei dieci maggiori cluster di innovazione, fotografa un mondo urbano che corre a velocità diverse ma con lo stesso obiettivo: migliorare la vita dei cittadini attraverso tecnologia, dati e sostenibilità.

Le capitali dell’innovazione globale

Secondo il Global Innovation Index la rivoluzione smart parte da precise aree geografiche. Al primo posto figura il grande hub della Cina meridionale Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou, motore di ricerca, robotica e manifattura avanzata, dove pubblico e privato collaborano per creare un ecosistema urbano iperconnesso. Le politiche del governo cinese hanno trasformato Shenzhen da semplice villaggio di pescatori in una delle capitali mondiali della tecnologia. Dal 1980 la città ha attratto colossi come Huawei e Tencent, diventando un laboratorio d’innovazione grazie a incentivi fiscali e a un ecosistema di makerspace aperti a studenti, creativi e ingegneri e oggi Shenzhen unisce sviluppo economico e cultura tecnologica, con eventi spettacolari come i suoi show di droni da record che illuminano la baia del Talent Park. Sul podio della ricerca anche la Silicon Valley (San Jose–San Francisco), simbolo dell’economia dei dati. A ruota, Pechino, Seul e Shanghai–Suzhou, mentre l’Occidente risponde con New York, Londra, Boston–Cambridge e Los Angeles. In questi hub si concentrano università, start-up, centri di ricerca e governi locali impegnati a trasformare l’innovazione in qualità della vita quotidiana.

Le dieci città più smart

Nella classifica 2025 dello IMD Smart City Index, la top 10 è dominata da Zurigo, Oslo, Singapore, Abu Dhabi, Taipei, Helsinki, Copenaghen, Ginevra, Amsterdam e New York. Città che coniugano sostenibilità, efficienza e inclusione digitale. A Zurigo i trasporti pubblici sono interamente automatizzati, a Singapore i sistemi di raffreddamento urbano riducono l’impatto climatico, mentre Helsinki punta sull’energia rinnovabile e sulla trasparenza dei dati pubblici. Ma la Bbc sottolinea anche l’altra faccia della medaglia: il rischio che l’intelligenza urbana aumenti il divario tra chi può accedere ai servizi digitali e chi ne resta escluso.

Vivere in una città che pensa

Il concetto di “smart city” non si limita semplicemente alla tecnologia. Le città più avanzate stanno riscoprendo la centralità dei cittadini come co-progettisti dello spazio urbano: a Oslo il coinvolgimento civico è parte integrante della pianificazione, ad Amsterdam la rete dei “city makers” sostiene iniziative locali di economia circolare. La vera intelligenza urbana non risiede nei sensori o negli algoritmi, ma nella capacità delle comunità di usare i dati per creare città più umane, inclusive e sostenibili.