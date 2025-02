Demeter Italia protagonista. Convegno e masterclass nel segno della sostenibilità

Demeter Italia raddoppia. Con l’intento di promuovere un approccio all’alimentazione e al consumo sempre più orientato alla qualità e alla sostenibilità, sarà protagonista – dal 23 al 25 febbraio 2025, a BolognaFiere – di due eventi: Slow Wine Fair, a cura di Slow Food, dedicata al vino buono, pulito e giusto, e SANA Food, nuova veste del Salone internazionale del biologico e del naturale.

A Slow Wine Fair, l’associazione di tutela della qualità biodinamica ed ente certificatore dei prodotti biodinamici, parteciperà con 15 cantine italiane - Montenigo, Podere Le Ripi, Sequerciani, Colline Albelle, Al di là del Fiume, Tröpfltalhof, Spirito Agricolo Ballarin, Mulini di Segalari, Villa Venti, Camerani - Adalia & Corte Sant’Alda, Tenuta Santa Lucia, Villa Papiano, Tenuta di Lizzano, Ausonia e Giancarlo Ceci - e 18 straniere, provenienti da Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, Germania e Georgia. Momenti clou, la conferenza “Viti dimenticate: la passione dei vignaioli biodinamici Demeter recupera le varietà autoctone” e la masterclass “Cura, partecipazione, imprevedibilità: relazioni tra la biodinamica e il vino”, entrambe il 23 febbraio alle 16 e alle 17. La conferenza, alla Demeter Arena - Pad. 20, esplorerà il recupero dei vitigni antichi e la salvaguardia delle tradizioni agricole e il ruolo dei vignaioli biodinamici Demeter nel preservare varietà locali a rischio di estinzione, promuovendo la diversità e la qualità dei vini. L’incontro indagherà anche l’evoluzione della viticoltura, tra meccanizzazione e l’uso di additivi. La masterclass, condotta da Matteo Gallello, giornalista e co-fondatore della rivista Verticale (Pad. 20, Sala 1), esplorerà il circolo virtuoso che, attraverso il lavoro nella vigna e nella cantina, genera la vitalità del vino e il fattore imprevedibilità, quella possibilità inattesa che diventa un aspetto centrale nella produzione ottenuta da agricoltura biodinamica. Inoltre, si potranno degustare sette etichette d’eccellenza italiane ed estere a marchio Demeter.

In parallelo, a SANA Food, lo stand di Demeter Italia (E/2 Pad.18), sarà il riferimento per chi desidera conoscere meglio l’associazione e i principi che la animano, ovvero la sostenibilità, il rispetto per la natura e la promozione di alimenti di altissima qualità. Si potranno scoprire prodotti biodinamici dalle caratteristiche organolettiche e nutritive uniche e un metodo agricolo che rigenera il suolo e promuove l’armonia con la natura.

"La nostra partecipazione a SANA Food – sottolinea Giovanni Buccheri, Direttore di Demeter Italia – rappresenta un momento cruciale per promuovere l’agricoltura biodinamica e i suoi valori, oltre al nostro impegno per un futuro sostenibile. La concomitanza con Slow Wine Fair offrirà una straordinaria occasione per dialogare con un pubblico attento alla qualità alimentare e al benessere del pianeta".

Marina Santin