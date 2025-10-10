Della Valle difende il Made in Italy. “Accuse ingiuste, serve rispetto. Così si danneggia il sistema moda”

Milano, 10 ottobre 2025 – Parla di Tod’s, ma per difendere l’intero sistema del Made in Italy. “Dobbiamo proteggerlo, è un’eccellenza vera, parliamo di migliaia di aziende che lavorano bene e di decine di imprese che rappresentano il nostro Paese nel mondo», dice Diego Della Valle, sceso in campo ieri a Milano per replicare alle accuse della Procura che chiede il commissariamento per Tod’s. Il pm Paolo Storari ha chiesto l’amministrazione giudiziaria in quanto – questi i rilievi all’azienda – non avrebbe controllato, e per questo avrebbe colposamente agevolato, fenomeni di “sfruttamento del lavoro” nella catena di produzione, passata attraverso opifici gestiti da cinesi in cui le condizioni sarebbero “ottocentesche” e i ritmi produttivi definiti da “para-schiavitù”. E sono sei le griffe del lusso finite nel mirino della Procura di Milano negli ultimi mesi. Ma Della Valle non ci sta. “Noi facciamo dei valori etici un fattore determinante, e non da ora – attacca il patron di Tod’s – abbiamo fatto del welfare una bandiera da sempre. Non possono mettere alla berlina persone come noi: il valore sociale dell’impresa, il legame col territorio da noi sono cose non di ieri”.

Diego Della Valle

Di più: “Questa mancanza di rispetto per la nostra reputazione è una vergogna”. Con conseguenze negative non solo per il Gruppo: “Mettere in discussione il made in Italy con leggerezza crea danni enormi. Si legiferi in fretta per tutelarlo. Dobbiamo tenere alta la bandiera italiana e non regalare un vantaggio ad altri Paesi”. Per Della Valle l’iniziativa della Procura di Milano è “imperdonabile”. “Invito il pm Storari a venire a visitare la nostra azienda e solo dopo averla vista a esprimersi”. Quanto alle immagini alla base dell’iniziativa del magistrato, “non sappiamo – dice – dove siano state scattate e comunque non bastano per accusarci di caporalato. Chi compra il made in Italy compra una filosofia di vita”.

Della Valle chiede norme a tutela del lavoro delle imprese. “Leggi che siano coerenti col nostro lavoro e applicabili”, dice. Dichiarazioni in linea con quelle di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: «Quando abbiamo avuto le prime notizie che riguardavano anche altre imprese della moda italiana – precisa Urso – già qualche mese fa abbiamo predisposto un dispositivo legislativo nel disegno di legge sulle piccole imprese e l’artigianato che è in corso di esame al Senato per trovare una soluzione a monte che garantisca la reputazione del made in Italy”. In questo dispositivo, precisa il ministro, “si prevede che le aziende possano far certificare da un ente terzo tutte le imprese che producono per loro sul piano della legalità, una certificazione preventiva che possa garantire loro, noi e certamente anche i lavoratori della filiera, che tutto si svolga sul piano della legalità ambientale, sociale e lavorativa”.

“Non sappiamo – spiega Della Valle – cosa avvenga dentro una società. Se lavora per noi è perché abbiamo visto che è in regola. Non abbiamo il potere di andare oltre. Abbiamo una struttura etica all’interno dell’azienda e quando abbiamo riscontrato problemi abbiamo rescisso i contratti. La legge dice che dobbiamo andare fino in fondo alla filiera? Non possiamo farlo, non abbiamo la competenza. Le regole vigenti vanno riviste, perché non sono compatibili col nostro lavoro”.