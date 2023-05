Delivery per cani e gatti, il cibo di qualità arriva direttamente a casa: costi e come funziona

Chi sotto il proprio tetto ha allargato la famiglia con l’arrivo di un cane o un gatto, potrà ora valutare una novità capace di rivoluzionare le abitudini degli amici a quattro zampe e, non per ultimi, anche quelle dei loro padroni. L’idea arriva dagli Stati Uniti, ma si è già fatta strada anche nel nostro Paese: parliamo dei servizi in abbonamento che permettono di ricevere - direttamente a casa propria - il cibo per il proprio animale. Un metodo innovativo, questo, pensato per dilazionare periodicamente la spedizione di crocchette o altri preparati già acquistabili nella grande distribuzione o nei supermercati dedicati agli animali, ma con un’attenzione in più.

Tra le diverse opzioni, c’è infatti anche chi si addentra in un progetto ancora più dettagliato, occupandosi direttamente della produzione e spedendo cibo personalizzato pensato sulle necessità del singolo animale in termini di peso, calorie da assumere, preferenze negli ingredienti e nella loro preparazione. Dopo aver comunicato i dati principali, sarà quindi possibile procedere con l’acquisto dell’abbonamento e ricevere così non solo prodotti ad hoc, ma anche ricette specifiche preparate tenendo conto delle patologie sofferte dal gatto o dal cane in questione. Molte aziende, infatti, stanno puntando sempre di più sulla strada del cibo fresco, rivolgendosi a quei padroni che vanno alla ricerca di una qualità e un livello di personalizzazione che si avvicini alle preparazioni fatte in casa, ma che non hanno il tempo di prepararle o che temono di sbagliare il dosaggio dei nutrienti.

I servizi che producono prodotti freschi dichiarano di avere diete e formulazioni sviluppate da veterinari nutrizionisti, e quindi già bilanciate per le necessità dell’animale: in alcuni casi, per gli acquirenti è anche previsto un servizio di consulenza diretta con i veterinari. Prodotti, questi, che cercano di rispondere così alle molteplici esigenze dei padroni, che per i loro animali sono alla ricerca di alimenti freschi (anche in diverse e particolari versioni) senza conservanti e che, soprattutto, non siano stati soggetti a più processi di lavorazione come le crocchette. Da tempo, infatti, sta aumentando la richiesta di alimenti monoproteici, per cui venga assicurata dal produttore la presenza di sola carne proveniente dall’animale dichiarato in etichetta, oltre che in generale una maggior percentuale di carne sul totale rispetto alla composizione delle crocchette.

Ovviamente, essendo alimenti freschi, i tempi di conservazione di questi prodotti sono chiaramente più limitati rispetto alle crocchette o al cibo umido in scatola, e dipendono dalle loro specifiche: possono essere monoporzioni consegnate in busta o in vasetto, sottovuoto o meno, da mantenere a temperatura ambiente oppure da conservare in frigo o in freezer e da riscaldare prima dell’utilizzo.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, le tariffe variano in base al grado di personalizzazione degli alimenti sulle necessità dell’animale e sulle preferenze in fatto di ingredienti. I prezzi base oscillano da un costo di base giornaliero per i cani di taglia piccola che si aggira intorno a 1,20 - 1,65 euro, fino ai costi base per i cani di taglia grande che si trovano nella fascia tra i 3,10 e 5,50 euro. Novità, queste, che si introducono ora all’interno di un mercato che, come confermano le stime, non soffre alcun tipo di crisi: i prodotti per animali domestici - compresa la fetta di mercato legata all’alimentazione a loro dedicata - raggiungerà a livello globale il valore di 103 miliardi nel 2023, sia grazie alla crescita del numero di adozioni (solo gatti e cani in Italia ammonterebbero a 18 milioni), sia per la crescente attenzione nei confronti del benessere e della salute degli animali da compagnia. Così il mercato del pet continua il suo percorso di crescita, premendo sull’acceleratore, con offerte sono sempre più diversificate.