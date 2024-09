Delibera cessione asset immobiliari . Operazione da 295 milioni di euro

Banco Bpm (in foto l’ad Giuseppe Castagna) ha deliberato un’operazione di cessione mediante cartolarizzazione di un portafoglio di oltre 330 immobili di proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio è pari a circa 295 milioni di euro. L’operazione rappresenta un passo avanti per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2024-26, che prevede la dismissione del 50% del patrimonio non strumentale.