Delega fiscale, cosa dice l’esperto. L’obiettivo è un Fisco meno opprimente

Bologna, 13 luglio 2023 – Nel disegno di legge delega fiscale in approvazione alla Camera per la successiva trasmissione al Senato sono molteplici le disposizioni che hanno la dichiarata finalità di stabilire un “nuovo” rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

E’ in primo luogo prevista la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, i cui principi, finora ampiamente derogati da atti aventi la medesima forza di legge, dovrebbero assurgere a cardini dell’ordinamento tributario e strumenti di interpretazione adeguatrice (pro-contribuente) della normativa fiscale. E’ quindi previsto il rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa tributaria, la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e del principio di certezza del diritto. Per contro, a scapito dei contribuenti, potranno essere limitati il diritto alla presentazione di istanze di interpello (strumento attualmente di grande e proficuo utilizzo), prevedendosi altresì una nuova disciplina dell’istituto della consulenza giuridica da parte delle Amministrazioni fiscali.

Nei procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e con riferimento agli adempimenti dei contribuenti, è prevista la razionalizzazione degli gli obblighi dichiarativi, con semplificazione della modulistica, che sarà per lo più telematica e precompilata, l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari e l’esclusione della decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti di minore gravità. Si propone altresì l’armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti (argomento molto sensibile, considerato l’attuale squilibrio a favore del Fisco).

In sede di verifica e accertamento tributario diviene generalizzato il principio del contraddittorio preventivo, viene promossa l’adozione di misure premiali per l’adempimento spontaneo, vengono estesi gli strumenti della cooperative compliance e del concordato preventivo biennale.

Inoltre, si prevede un intervento su strumenti di accertamento molto utilizzati e controversi quali il riferimento a presunzioni basate su valori di mercato e la presunzione di distribuzione di redditi accertati nelle società a ristretta base partecipativa.

Si promuove altresì l’accelerazione delle procedure di riscossione dei tributi in mora e, in contropartita, delle procedure di rimborso, nonché del contenzioso tributario, per il quale la trattazione telematica potrà avvenire anche in caso di richiesta di una sola parte.

Sotto il profilo delle sanzioni per violazioni tributarie, è previsto un approfondimento della questione controversa dell’applicazione concorrente di sanzioni tributarie e penali e, in generale, è previsto un adeguamento ai principi di proporzionalità delle sanzioni, precisandosi che l’impossibilità incolpevole di pagamento dei tributi non deve più dare luogo a fattispecie penalmente rilevanti.

Sul piano dei principi appena esposti in sintesi, l’impianto complessivo della legge-delega è abbastanza chiaro: l’obiettivo è di diminuire il senso di oppressione del contribuente nel delicato rapporto con l’Erario, privilegiandosi, per i soggetti di maggiori dimensioni, il modello dell’adempimento collaborativo preventivo (che ha il costo iniziale della predisposizione di un tax control framework, ma il beneficio, in prospettiva, di un rapporto più sereno e controllato con gli uffici fiscali) e per i soggetti di minori dimensioni, un sistema premiale che favorisca l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari, limitandosi le incertezze e gli eccessi della risposta repressiva. In tale direzione dovrebbe essere orientata anche l’azione dell’Amministrazione fiscale che dovrebbe spostare il baricentro dall’accertamento a posteriori, alla collaborazione preventiva con il contribuente; in controtendenza, quindi, nell’intento di liberare risorse, la limitazione al diritto di interpello (che, peraltro, dovrebbe diventare uno strumento a pagamento).

Sarà l’applicazione pratica dei principi dichiarati (in taluni casi invero tutt’altro che “nuovi” ma in passato violati, basti pensare alle plurime violazioni e deroghe ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente in tema di efficacia temporale delle modifiche normative) che darà la reale misura della profondità della riforma.

di ANDREA ALIBERTI

Avvocato tributarista (Studio Vittorio Emanuele Falsitta Spa)