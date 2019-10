Roma, 4 ottobre 2019 - Dati in chiaroscuro dall'Istat: il deficit migliora ma sale la pressione fiscale. Riguardo al rapporto deficit/Pil è il semestre migliore da 19 anni ma la spesa è ferma, anche se aumenta il reddito delle famiglie. Vediamo nel dettaglio.

Deficit/Pil all'1,1%

Nel secondo trimestre 2019 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all'1,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all'1,3% dello stesso trimestre del 2018. Complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit-pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell'anno prima. Si tratta del dato semestrale migliore dal 2000, ovvero da 19 anni.

Aumenta il reddito delle famiglie

Sempre nel secondo trimestre del 2019 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, sia in termini nominali sia in termini reali, ovvero di potere d'acquisto. Si registra così un'accelerazione a confronto con i primi tre mesi dell'anno. Quanto alla capacità di spesa, il progressivo recupero, si spiega, è favorito dalla "dinamica quasi nulla dei prezzi al consumo".

La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8,9%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. L'Istat ha spiegato che il rialzo "riflette una crescita della spesa per consumi finali decisamente meno sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito disponibile lordo". La spesa infatti rimane quasi ferma rispetto al trimestre precedente (+0,1%).

La pressione fiscale sale

Sale invece la pressione fiscale, pari al 40,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, la pressione fiscale risulta pari al 38,6% del Pil, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto ai 38,1 del 2018.