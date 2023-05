Pericolo default Usa, Yellen sposta la data al 5 giugno: “Serve un accordo sul tetto del debito”

Washington (Stati Uniti), 26 maggio 2023 – La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha spostato al 5 giugno la data di un possibile default nel caso di un mancato accordo fra democratici e repubblicani sul tetto del debito, pari a 31.400 miliardi di dollari.

In una lettera inviata ai parlamentari, Yellen ha indicato nel 5 giugno - finora era l’1 giugno - la data nella quale gli Stati Uniti non avranno più il denaro per onorare i propri impegni finanziari. Le nuove proiezioni forniscono un'indicazione temporale al Congresso mentre si continua a negoziare per arrivare a un'intesa, che oggi veniva data più vicina.

Yellen ha ricordato nella lettera indirizzata al presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, che nei primi due giorni di giugno saranno inviati pagamenti per 130 miliardi di dollari ai veterani e alle persone iscritte ai programmi Social Security e Medicare. Una misura, ha avvertito l'ex governatrice della Federal Reserve, che lascerà il Tesoro in una posizione "estremamente precaria" riguardo alla disponibilità di risorse. La segretaria del Tesoro ha così invitato tutte le parti interessate a negoziare "in buona fede" per ottenere al più presto un accordo di compromesso che consenta di evitare il default.