Il governo presenta il Def. Meloni sceglie il rigore

Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti non hanno nessuna intenzione di mollare quella presa "semi-rigorista" sui conti pubblici che nessuno si aspettava e che, invece, ha caratterizzato la prima fase del governo di centrodestra.

Meloni e Giorgetti

E così, a maggior ragione nel primo Def (Documento di economia e finanza) che l’esecutivo varerà oggi, il leit motiv sarà "prudenza". E, dunque, all’insegna del freno a mano tirato, i numeri che segnano la rotta della politica economica saranno più che "prudenti": la crescita del Pil sarà fissata all’1 per cento, il deficit al 4,5 per cento, rispetto a uno scenario tendenziale che vede il Pil allo 0,9 e il deficit al 4,35. Con uno spazio di manovra che si tradurrà, nella prossima manovra, in un perimetro di azione non superiore ai 2-3 miliardi di euro.

Il messaggio che la premier e il suo ministro dell’Economia vogliono lanciare all’Europa, ma anche alle altre istituzioni finanziarie, come ai mercati, è netto: l’Italia non intende muoversi in maniera avventurosa nella gestione della finanza pubblica. Il problema, che è il rovescio della medaglia, è che per i leader dei partiti della maggioranza l’operazione è una vera doccia fredda. E, al dunque, lo è anche per la stessa Meloni. Tanto più che a spingere in questa direzione è il ritorno, nel 2024, alle regole del Patto di Stabilità, in attesa della sua revisione. Come anche le incognite legate all’attuazione del Pnrr.

La conseguenza della "prudenza" è che ci sarà ben poco da fare per i due capitoli più rilevanti della politica economica meloniana: la riforma delle pensioni e il taglio delle tasse attraverso il riordino fiscale. A meno che, soprattutto sul secondo versante, non si agisca con le forbici sul fronte delle detrazioni e delle esenzioni oggi esistenti.

Il governo, però, dal canto suo, può contare su una situazione più favorevole di quella ipotizzata in autunno. Archiviato al momento il rischio recessione, l’esecutivo stima una crescita programmatica all’1 per cento, più robusta dello 0,6 previsto nella Nadef. Mentre il deficit programmatico, come accennato, sarà al 4,5 per cento segnato in autunno. Per il 2024 il Pil, sempre nel quadro programmatico, sarà previsto a +1,4 e l’indebitamento si attesterà "oltre il 3". Mentre il debito, dal 144,6 per cento di fine 2022, si attesterà "nel 2025 al 140,9". Il miglioramento dei conti pubblici, d’altra parte, è stato certificato dalla Banca d’Italia che disegna una situazione di lieve ripresa ad inizio anno: in Italia "l’attività economica sarebbe leggermente aumentata nel primo trimestre del 2023, sostenuta dal settore manifatturiero". E nella stessa direzione va l’Ufficio parlamentare di bilancio, che, dopo la frenata di fine 2022, nella sua ultima nota congiunturale ha segnalato una "marcata espansione" della nostra economia nel primo trimestre dell’anno in corso.

Solo che questo fa ben sperare, ma non basta a imprimere una svolta. Da qui la "prudenza". Anche perché l’Italia dovrà fare i conti con le incognite globali legate ai prezzi dell’energia, in primo luogo, che risentono delle tensioni geopolitiche. Un dossier, quest’ultimo, che sarà al centro degli spring meeting del Fondo Monetario internazionale e della Banca Mondiale a Washington, meta di Giorgetti subito dopo il varo del Def. L’economia mondiale – ha già anticipato il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva – crescerà meno del 3% nel 2023: l’attività economica sta rallentando negli Stati Uniti e nell’area euro, dove i tassi di interesse pensano sulla domanda. E proprio la bassa crescita "rende più difficile ridurre la povertà, risanare le cicatrici della crisi del Covid e offrire nuove e migliori opportunità per tutti".

In più, per quanto riguarda più direttamente il nostro Paese, un’altra tegola poterebbe complicare il percorso di crescita: il Patto di Stabilità da gennaio 2024 dovrebbe essere riattivato dopo la sospensione per la pandemia. Nonostante un’indicazione arrivata da Bruxelles di un rientro sul debito dello 0,5% annuo, la Germania spinge per un impegno doppio: l’1% all’anno. Le trattative sono in corso, insieme con la partita parallela che Roma gioca sui fondi del Pnrr, che se mal utilizzati non garantirebbero la spinta economica utile per centrare lo 0,9 per cento di Pil. Per non parlare anche della crisi idrica che potrebbe colpire pesantemente la produzione agricola nel periodo estivo pesando non poco sul dato della crescita annua.