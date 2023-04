Def 2023, dalle pensioni alle tasse: ecco cosa succederà

Il Cdm ha approvato il Documento di economia e finanza 2023, il primo dell’esecutivo Meloni. Il Def è pluriennale e in esso vengono delineati gli interventi di politica economica per il periodo che arriva fino al 2026, è l’ossatura di quella che sarà la politica economica del Governo nel breve e medio termine. Ciò che più traspare è una forte tendenza verso la prudenza e la stabilità.

Cosa prevede il Def

Pil e Pressione fiscale

Per il triennio 2024-2026, approvato dall’esecutivo, una nota del ministero dell’Economia e delle finanze spiega che “nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il Pil è previsto crescere dello 0,9 per cento nel 2023 (programmatico 1) – dato rivisto al rialzo in confronto al Dpb di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento - dell'1,4 per cento nel 2024 (programmatico 1,5) dell'1,3 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico). La stima per il 2024 viene pertanto rivista al ribasso (dall'1,9 %) in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025 è in linea con il Dpb, mentre la decelerazione prevista per il 2026 è dovuta a prassi metodologiche concordate a livello di Unione europea”. Il Def prevede anche un andamento discendente della pressione fiscale che dovrebbe passare dal 43,3 nel 2023 al 42,7% entro il 2026.

Effetto super bonus

La riduzione del debito è stata analizzata nella nota del Def, che sottolinea come “tale diminuzione, coerentemente agli obiettivi indicati nello scenario programmatico, continuerà progressivamente nel 2023 al 142,1%, nel 2024 al 141,4, fino a raggiungere il 140,4% nel 2026. Tuttavia, non possono essere ignorati gli effetti di riduzione del rapporto debito/Pil che si sarebbero potuti registrare se il superbonus non avesse avuto gli impatti sui saldi finora registrati".

MARTEDÌ I TARGET DEL GOVERNO SUI CONTI, VIA LIBERA AL DEF

Una mano contro il caro bollette

La priorità per il 2023 sarà contrastare il caro bollette e aiutare famiglie e imprese. Il governo Meloni sembra intenzionato a rinnovare le misure e gli sconti già applicati anche nel secondo semestre dell'anno. La speranza è che i prezzi di luce e gas tornino a scendere, così da poter destinare la risorse altrove. Al momento la cifra stanziata è di circa 3 miliardi di euro: "Gli obiettivi prioritari che ispirano e delineano la politica economica del governo possono essere sintetizzati nel sostegno alla crescita e al benessere dei cittadini, con nuovi interventi in favore di famiglie e imprese nonché misure destinate a rilanciare gli investimenti e rafforzare la competitività del Paese; la sostenibilità dei conti pubblici con una graduale riduzione di deficit e debito".

Calo demografico

"Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate", avrebbe dichiarato la premier Giorgia Meloni, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, durante la discussione in Consiglio dei ministri sul Def.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE: ECCO QUANO SCATTA

Fisco e Aliquote

In cima all’agenda delle misure, resta il fisco. La legge delega da poco arrivata in Parlamento ha 24 mesi per essere attuata, ma il vice ministro Maurizio Leo ha più volte confermato, in particolare, l’intenzione di iniziare dal prossimo anno la riduzione delle aliquote.

Pensioni

Rallentamenti anche per il percorso verso Quota 41, ovvero la possibilità di andare in pensione avendo maturato appunto 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Gli incontri tematici con i sindacati sono al momento sospesi. Nel frattempo, il ministero del Lavoro ha avviato la costituzione di un osservatorio che almeno in prima battuta si dovrebbe concentrare su aspetti come l’uscita di lavoratori anziani accompagnata da ingresso di giovani, per la quale in verità già negli anni scorsi sono state sperimentate alcune formule legislative. In ogni caso, l’entrata in vigore di Quota 41, misura fortemente anelata dalla Lega, dovrà comunque attendere.

Vandalismo

Semaforo verde dell’esecutivo al disegno di legge sulle nuove sanzioni "in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. E via libera anche al disegno di legge capitali, che prevede una semplificazione delle norme per accedere alle quotazioni in borsa e alcune novità per le autorità di regolamentazione, per gli intermediari e l’educazione finanziaria.

Migrazioni

Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro, avrà la durata di sei mesi.

Ambizione responsabile

“Il Governo oggi ha tracciato la politica economica per i prossimi anni, una linea fatta di stabilità, credibilità e crescita - dice la premier, Giorgia Meloni - Rivediamo al rialzo con responsabilità le stime del Pil e proseguiamo il percorso di riduzione del debito pubblico. Sono le carte con le quali l'Italia si presenta in Europa". Per il ministro Giancarlo Giorgetti “La prudenza di questo documento è responsabile"