Dedagroup lancia Deda Ai: l’intelligenza artificiale al servizio delle decisioni aziendali

Il 22 aprile 2025 segna una tappa fondamentale per Dedagroup, uno dei principali gruppi tecnologici italiani, che annuncia la nascita di Deda Ai, la nuova società interamente controllata nata dall’acquisizione totale di ORS, azienda con oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni software basate su intelligenza artificiale, machine learning e big data analytics. Questa operazione non solo consolida la strategia di Dedagroup di posizionarsi come acceleratore tecnologico e di business, ma rappresenta anche un salto di qualità nell’adozione responsabile e integrata dell’AI per supportare la trasformazione digitale di banche, imprese pubbliche e private e pubblica amministrazione.

Un investimento strategico e un team di eccellenza

Con un team di oltre 100 professionisti dedicati, Deda Ai diventa il centro di competenza sull’intelligenza artificiale del Gruppo, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di tecnologie AI scalabili e integrate nei processi aziendali. Negli ultimi dodici mesi Dedagroup ha investito 30 milioni di euro in questo ambito e prevede ulteriori investimenti nei prossimi cinque anni, confermando un impegno industriale di lungo periodo per posizionarsi tra i protagonisti italiani dell’innovazione data-driven.

AI al servizio delle decisioni umane: il manifesto Ai2Human

Il principio guida di Deda Ai è “Enhancing Human Decision”, ossia potenziare la capacità decisionale delle persone con l’intelligenza artificiale, senza sostituirle. Questo approccio etico e responsabile si traduce nel manifesto Ai2Human, che sottolinea come l’AI debba essere uno strumento affidabile e comprensibile, capace di semplificare processi complessi, migliorare l’efficienza e creare nuovi standard operativi, ma soprattutto di accompagnare le persone nel prendere decisioni migliori.

Soluzioni AI cross-industry per una trasformazione data-driven

Deda Ai integra e potenzia gli asset software proprietari di Dedagroup destinati a settori strategici quali finance, fashion, retail, grandi corporate e servizi pubblici. Nel corso del 2025 saranno rilasciate versioni evolutive delle piattaforme AI, caratterizzate da modularità, scalabilità e nuove funzionalità per la previsione, l’orchestrazione dei processi, la simulazione di scenari e il supporto decisionale in tempo reale. Queste soluzioni permettono di costruire un modello operativo in cui l’intelligenza artificiale diventa parte integrante della gestione quotidiana, trasformandosi in un asset competitivo per la crescita.

Risultati concreti e impatti misurabili

I benefici delle soluzioni AI di Deda Ai sono già tangibili. Nel settore retail, per esempio, i clienti hanno ottenuto una riduzione fino al 20% dell’inventario, una diminuzione del 25% delle merci invendute a fine stagione e una riduzione del 50% delle vendite perse. Nel settore energetico, le soluzioni garantiscono un forecasting dell’approvvigionamento con margini di errore inferiori al 2,5%, in linea con le analisi richieste dal TIDE. Questi risultati dimostrano come un’intelligenza artificiale realmente integrata nei processi possa incidere positivamente sulla marginalità e sulla competitività delle imprese.

Una visione di lungo periodo per un’AI sostenibile e inclusiva

Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup, sottolinea che l’intelligenza artificiale non è una destinazione, ma un processo da costruire nel tempo con competenze ed etica. L’impegno del Gruppo è quello di portare innovazioni che coniughino tecnologia, visione di sistema e responsabilità sociale, affinché l’AI possa esprimere il proprio potenziale positivo a beneficio delle imprese e della società. Marco Bellinzona, CEO di Deda Ai, evidenzia come l’AI debba amplificare le capacità umane, supportando le persone nell’interpretazione dei dati e nelle decisioni, e non sostituendole.

Dedagroup: un ecosistema tecnologico per l’innovazione

Fondata nel 1999 e con sede a Trento, Dedagroup conta oltre 5.000 collaboratori e una presenza globale con clienti in più di 50 Paesi. Il Gruppo opera come Business & Technology Accelerator, aiutando banche, imprese e pubbliche amministrazioni a evolvere e accelerare il proprio business grazie a un ecosistema di aziende che condividono valori e strategie orientate all’innovazione digitale e all’impatto positivo sulla società.