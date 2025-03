Dedagroup acquisisce Dispell Magic: più AI per il fashion e crescita negli USA

Dedagroup (Deda), uno dei principali gruppi tecnologici italiani specializzati nella digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Dispell Magic (Competitoor), azienda innovativa fondata nel 2016 da Maximilian Lanaro e specializzata in soluzioni di price intelligence e analisi della concorrenza basate su intelligenza artificiale.

Questa operazione rappresenta un importante passo avanti per Deda Stealth, la divisione di Dedagroup dedicata al fashion e luxury retail, che da oltre 30 anni supporta i più grandi brand del settore con tecnologie avanzate.

Grazie a questa acquisizione, Dedagroup rafforza la propria posizione nel mercato globale del fashion e accelera la sua espansione negli Stati Uniti, dove il gruppo ha già una presenza consolidata con le controllate VisiFI e Share One in ambito finanziario.

Cos'è Dispell Magic (Competitoor) e perché è strategica per Dedagroup

Dispell Magic (Competitoor) è una piattaforma basata su Machine Learning e Deep Learning, progettata per offrire alle aziende strumenti avanzati per il monitoraggio dei prezzi e l’analisi competitiva nel settore e-commerce.

Tra le principali funzionalità della piattaforma:

Monitoraggio quotidiano dei prezzi su oltre 450.000 siti web in 42 Paesi, con un’accuratezza del 99%

Analisi storica delle fluttuazioni dei prezzi per migliorare le strategie di pricing

Riconoscimento semantico avanzato per comparare prodotti anche in assenza di codici identificativi standard

Queste tecnologie consentono ai brand di verificare in tempo reale i prezzi dei propri prodotti nei diversi marketplace, confrontarli con quelli della concorrenza e adottare strategie di prezzo dinamico per massimizzare la competitività.

Sebbene inizialmente focalizzata sul settore moda, la piattaforma trova applicazioni strategiche anche in cosmetica, gioielleria, food retail e bricolage, aree in cui Dedagroup è già attiva.

Un nuovo polo tecnologico per il fashion: la sinergia tra Deda Stealth e Dispell Magic

L’integrazione di Dispell Magic all’interno di Deda Stealth crea un nuovo player di riferimento per il fashion:

Oltre 1.000 clienti a livello globale

60% del market share in Italia nel settore fashion & luxury

Collaborazioni con top brand come Golden Goose, Stella McCartney, Pomellato, Fendi, Furla, Twinset, Missoni e Moncler

La sinergia tra le due aziende punta a migliorare la gestione della supply chain, ottimizzando il flusso di dati per una maggiore efficienza operativa e sostenibilità nel settore moda.

Espansione negli Stati Uniti: un passo strategico per Dedagroup

Con questa acquisizione, Dedagroup accelera il suo ingresso negli Stati Uniti, uno dei mercati più dinamici e innovativi per il fashion.

Dispell Magic ha una sede operativa nel cuore di Manhattan, che ospita circa 900 aziende di moda e 180.000 addetti del settore. Grazie a questa presenza strategica, Deda Stealth potrà espandere la sua offerta tecnologica nel mercato americano, portando il proprio know-how nella governance della supply chain e della distribuzione.

Secondo Luca Tonello, CEO di Deda Stealth e neo-presidente di Dispell Magic: "Con questa operazione ci posizioniamo al centro di un mercato in forte evoluzione, portando oltre 30 anni di esperienza nel settore moda e un ecosistema tecnologico sempre più avanzato."

Innovazione e futuro: il ruolo dell’intelligenza artificiale

L’acquisizione di Dispell Magic si inserisce nella più ampia strategia di Dedagroup, che punta su AI, Machine Learning e Big Data Analytics per trasformare i modelli di business nei settori chiave:

Fashion, Luxury & Retail

Financial Services

Cybersecurity

Manufacturing

L’obiettivo è fornire strumenti sempre più sofisticati per analizzare dati complessi, migliorare le strategie aziendali e garantire una maggiore competitività sul mercato globale.

Come ha sottolineato Maurizio Catellani, CEO di Dispell Magic: "L’unione con Deda Stealth ci permetterà di offrire un valore aggiunto concreto ai brand del fashion & luxury, in un periodo in cui il settore deve ripensare i modelli di business tradizionali."

In continuità con la gestione societaria attuale, Maximilian Lanaro e Maurizio Catellani rimarranno soci di minoranza, reinvestendo in Dispell Magic per supportarne la crescita.

Un nuovo capitolo per Dedagroup nel mercato globale

Con l’acquisizione di Dispell Magic, Dedagroup rafforza la sua posizione come leader tecnologico nel fashion e nell’e-commerce, offrendo ai brand strumenti avanzati per affrontare le sfide della digitalizzazione e della competitività globale.

L’espansione negli Stati Uniti segna un passo decisivo nella strategia di internazionalizzazione, aprendo nuove opportunità di crescita in uno dei mercati più strategici per il settore moda.

Mentre il gruppo continua a investire in innovazione, il focus resta chiaro: offrire soluzioni tecnologiche evolute per supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale.