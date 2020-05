Roma, 12 maggio 2020 - Aspettando il Decreto rilancio. Le misure, attese per aprile e poi slittate a maggio, ancora non vedono la luce. "Il presidente Conte, i ministri e le forze di maggioranza stanno lavorando senza sosta" al provvedimento, assicurava in mattinata una nota di Palazzo Chigi. Ma sotto sera arriva la certezza che neanche oggi è il giorno decisivo. Il cdm infatti slitta a domani (mercoledì). L'obiettivo del governo era quello di "dare nelle prossime ore il via libera a una solida rete di sostegni, aiuti e investimenti a protezione di cittadini, famiglie e imprese alle prese con una crisi senza precedenti". Ma la giornata è trascorsa in una riunione fiume del preconsiglio per appianare i nodi ancora da risolvere. E in serata è arrivata la decisione di aggiornare i lavori. Ieri il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, aveva annunciato che "tutti i nodi politici sono stati sciolti". Restano ancora da sciogliere quelli legati alle coperture. Un dettaglio non da poco.

Coperture

Si lavora "senza sosta" dunque per trovare le risorse necessarie a finanziare le misure. A Palazzo Chigi era iniziata verso le 12 la riunione del preconsiglio che serve a preparare il Cdm per il varo del testo. Alle 7 di sera era stata esaminata oltre la metà degli articoli. Secondo fonti governative, mancherebbero ancora sia i fondi per la piena copertura della cassa integrazione del decreto Cura Italia, sia quelli per misure come gli incentivi al personale sanitario. Spunta l'ipotesi di vendita di immobili pubblici per contribuire al risanamento dei conti. I beni potrebbero essere sia quelli direttamente in possesso dello Stato, sia quelle degli enti pubblici.

Migranti

Nella notte di domenica era stata raggiunta l'intesa politica sulla regolarizzazione dei migranti. Nel pomeriggio odierno da fonti del Viminale si è appreso: "Il testo concordato del provvedimento sull'emersione del lavoro in agricoltura e nel settore del lavoro domestico è pronto; ed è il frutto della sintesi raggiunta domenica tra le forze di maggioranza e il governo per rispondere alle esigenze di sicurezza, anche sanitaria, e alle pressanti richieste del mondo produttivo e delle famiglie italiane". L'impianto del testo è rimasto lo stesso, scudo penale compreso. Ma resta anche il no dei 5 Stelle.

Aiuti alle imprese

Ieri, invece, il governo aveva trovato la quadra sugli aiuti alle imprese. Abolita la prima rata dell’Imu per alberghi e stabilimenti balneari, sospesa l’Irap di giugno, ma solo per le imprese da 250 milioni di fino a 250 milioni di fatturato. Più cattedre 'fisse' a scuola: da settembre verranno stabilizzati altri 16mila insegnanti. Confermato (e ritoccato) il bonus vacanze. E il Ministero delle Infrastruttue e dei Trasporti fa sapere che sono confermati i bonus per gli acquisti di biciclette e monopattini, così come le norme per le piste ciclabili.