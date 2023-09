Condono-scontrini, bonus bollette e benzina. Cosa prevede il decreto Energia

Roma, 25 settembre 2023 – C’è anche il cosiddetto ‘condono scontrini’ nel decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, ribattezzato ‘Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali’, vale circa 1,3 miliardi. Oltre alle misure contro il caro bollette, il rifinanziamento del bonus trasporti e il bonus benzina, prevede la norma che il governo chiama ‘salva commercio’: gli evasori che effettueranno “il ravvedimento operoso” e “pagheranno le somme dovute” saranno esentati dalla “sanzione accessoria della sospensione della licenza”.

Bonus benzina 'una tantum' a chi è già beneficiario della social card (Ansa)

Il provvedimento prevede 8 articoli, 4 in meno di quelli previsti alla vigilia del Consiglio. Tra le norme saltate perché non omogenee ai contenuti del decreto, quelle sulla rideterminazione del valore delle cripto-attività, sulle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare, quelle in materia sanitaria e in materia universitaria. Cancellate anche le disposizioni sulla continuità didattica che assegnavano 55,6 milioni di euro per le supplenze brevi. C’è invece una misura per “la copertura delle borse di studio per tutti gli studenti universitari risultati idonei non beneficiari”.

Anche per il IV trimestre del 2023, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Arera "provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”. Lo prevede l’ultima bozza del decreto Energia approvato oggi. Per quanto riguarda l’elettricità è confermato per gli ultimi tre mesi del 2023 il bonus bonus sociale elettrico (Isee fino a 15 mila euro, 30 mila euro con almeno 4 figli): ad esso si aggiunge un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale”. Il provvedimento prevede anche la proroga per il IV trimestre 2023 dell'Iva agevolata del 5% sulle bollette del gas per usi civili e industriali. La disposizione “si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia”.

La bozza del decreto, prevede che le violazioni su scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. I contribuenti che dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi potranno rimuoverle mediante il ravvedimento operoso, il cui perfezionamento deve avvenire entro il 15 dicembre 2023. Le violazioni possono essere constatate fino al 31 ottobre 2023 e non devono essere state già oggetto di contestazione entro il perfezionamento del ravvedimento.

Il governo ''ha deciso di rifinanziare il bonus trasporti rivolto a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito – comunica il Mef, illustrando i contenuti del dl – un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e di trasporto ferroviario nazionale''.

Per le famiglie già beneficiarie della social card, il decreto riconosce un contributo una tantum per le spese di carburanti. Il provvedimento è finanziato per 100 milioni di euro. L’ammontare sarà stabilito entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto con un provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, si dovrebbe aggirare attorno a 80 euro, in sostanza un pieno di benzina.

Buone notizie per gli studenti universitari: il fondo integrativo per le borse di studio è incrementato per il 2023 di 7,5 milioni di euro. Nel decreto anche la proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli under36 e, per favorire la continuità didattica, l'autorizzazione alla spesa di 55,6 milioni per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie per l'anno 2023.