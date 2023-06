Decreto Alluvione: come ottenere l’ammortizzatore sociale unico emergenziale. Le istruzioni

Roma, 16 giugno 2023 – Debutta per le imprese e i lavoratori dipendenti colpiti dall’alluvione il cosiddetto ammortizzatore sociale unico. Le domande possono essere presentate dal 15 giugno. Ma vediamo in dettaglio come funziona e che cosa è possibile ottenere.

Lavori post alluvione

Debutta l’Ammortizzatore sociale unico, di che cosa si tratta?

Si tratta di una semplificazione in grado di velocizzare tutte le pratiche. Nel Decreto Alluvione, entrato in vigore a inizio giugno, infatti, viene introdotto un innovativo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro, costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro. Questa nuova misura supera la tradizionale impostazione che vincola i datori di lavoro a chiedere lo specifico trattamento di cassa integrazione previsto in base al proprio inquadramento aziendale (cassa integrazione ordinaria, fondo di solidarietà bilaterale, fondo di solidarietà bilaterale alternativo, fondo di integrazione salariale, cassa integrazione speciale operai agricoli), consentendo invece di chiedere un unico ammortizzatore sociale: la cassa integrazione emergenziale, uguale per tutti, indipendentemente dall’inquadramento. Inoltre, la presentazione della domanda di ammortizzare “unico” avviene in forma estremamente semplificata e la richiesta viene gestita con un’istruttoria automatizzata che consente un pagamento in tempi brevi ai lavoratori.

A quanto ammontano i fondi disponibili?

Rispetto ai 900 milioni di euro complessivi, 620 milioni sono destinati alla cassa integrazione emergenziale.

Quali lavoratori possono beneficiare dell’ammortizzatore sociale unico e per quanto tempo?

Vengono individuate quattro categorie:

1. tutti i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché il luogo di lavoro aziendale ha sede in uno dei Comuni alluvionati elencati nell’allegato 1 del Dl Alluvioni. In questo caso, possono rientrare nella misura di sostegno un massimo di 90 giornate;

2. i lavoratori subordinati del settore privato, residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro anche nel caso in cui questi ultimi si trovino al di fuori dei territori alluvionati. In tal caso, le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa coperte sono massimo 15;

3. i lavoratori agricoli che, al 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo. In tal caso, la misura è riconosciuta per un massimo di 90 giornate;

4. coloro che, al 1° maggio 2023, non avevano ancora un rapporto di lavoro agricolo attivo e sono assunti da un datore di lavoro agricolo entro e non oltre il 31 agosto 2023. Per questi ultimi, la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90. In tutti casi la Cassa integrazione emergenziale può essere richiesta per giornate di mancato lavoro ricomprese tra il 1 maggio 2023 e il 31 agosto 2023, nel limite di 90.

Quali agevolazioni sono previste in caso di richiesta dell’ammortizzatore sociale unico?

I datori di lavoro che chiedono l’ammortizzatore unico non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa. I periodi di utilizzo della misura non incidono sulle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale che spettano ai datori di lavoro, che potranno quindi essere attivate successivamente, in caso di bisogno. Inoltre, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della contribuzione addizionale per le giornate di ammortizzatore richieste.

Quale importo viene riconosciuto?

Nell’ottica della massima tutela per i redditi dei lavoratori colpiti dall’emergenza alluvionale e della più completa semplificazione delle procedure, si prevede un importo massimo di 1.321,53 euro lorde mensili, corrispondente al tetto stabilito per le integrazioni salariali nel 2023. I lavoratori riceveranno il pagamento direttamente dall’Inps: in questo modo si facilitano le imprese danneggiate, visto che non dovranno anticipare gli importi. L’indennità copre anche la quota utile per la pensione attraverso la cosiddetta contribuzione figurativa. Inoltre, la misura di sostegno, per le giornate di sospensione delle attività lavorative, è equiparata a lavoro effettivo ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

Quando si può inviare la domanda ed entro quando si deve farlo?

Le richieste possono essere presentate all’INPS a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione dell’attività lavorativa.

Come va presentata la domanda?

Le modalità di compilazione della domanda sono estremamente semplificate. I datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, devono accedere al cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell’Inps e, sotto la voce ‘CIGO- CIGS - Solidarietà’, scegliere l’opzione ‘Ammortizzatore Unico’. Da questa posizione sarà possibile inviare un file .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura. A dimostrazione delle circostanze che impediscono di recarsi al lavoro, i datori di lavoro devono indicare in domanda di essere in possesso di una dichiarazione di responsabilità compilata dal lavoratore. Queste stesse dichiarazioni dovranno essere conservate per eventuali controlli successivi.