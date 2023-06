Decreto Alluvione: come ottenere l'indennità ‘una tantum’ per autonomi e professionisti. La guida

Roma, 15 giugno 2023 – I lavoratori autonomi e i professionisti colpiti dall’alluvione potranno chiedere una “indennità una tantum” dal 15 giugno. Vediamo, nel dettaglio, come funziona e fare per ottenerla.

Indennità una tantum: di che cosa si tratta?

È il sostegno al reddito previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali. Per accedervi, come spiega l’articolo 8 del Dl Alluvioni, questi lavoratori devono essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e, alla data del 1° maggio, risiedere, essere domiciliati oppure operare esclusivamente – o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente – in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del decreto.

Chi sono i destinatari dell’indennità?

L’indennità è destinata a:

- i collaboratori coordinati e continuativi. Tra questi rientrano gli iscritti alla Gestione separata di INPS, INPGI (giornalisti), ENPAPI (infermieri) e i collaboratori coordinati e continuativi per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS; - i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica; - i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, anche iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (come i venditori porta a porta); - i lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa. Più nel dettaglio, i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, a quella degli esercenti attività commerciali; i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; i pescatori autonomi; i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici; i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals; - i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.; - i professionisti iscritti casse di previdenza privatizzate o private.

Per quanto tempo viene riconosciuta l’indennità e a quali condizioni?

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Chi richiede questo sostegno al reddito doveva risiedere o essere domiciliato in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, indicati nell’allegato 1 del decreto, alla data del 1° maggio. Inclusi nella platea dei destinatari anche coloro che operano in via esclusiva – o prevalente nel caso degli agenti e rappresentanti – nel territorio di quegli stessi Comuni e che, a causa degli eventi alluvionali, abbiano dovuto sospendere l’attività.

A quanto ammonta l’indennità?

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro, per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, e fino ad un importo massimo di 3.000 euro.

Quando si può presentare la domanda ed entro quale data occorre farlo?

Le istanze possono essere presentate all’INPS a partire dal 15 giugno 2023 e fino al 30 settembre 2023.

Come va presentata la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione dei cittadini e degli Istituti di Patronato sul portale web www.inps.it. Dalla homepage del sito istituzionale, gli interessati possono nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, e poi seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”; dopo essersi autenticati si può selezionare la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e, eventualmente, aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti: • SPID di livello 2 o superiore • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) • Carta nazionale dei servizi (CNS). Per chi non ha ancora SPID, CIE o CNS, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato. Inoltre, in alternativa alla domanda via web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico).

Cosa bisogna dichiarare in domanda?

In sede di presentazione della domanda, occorre dichiarare i periodi già trascorsi durante i quali l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione. È possibile scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione. I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi. In sede di presentazione della domanda il lavoratore autocertifica, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: - di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023; - di essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati; - di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente, o prevalentemente se titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, in uno dei Comuni alluvionati; - di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.