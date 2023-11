Debito pubblico. La nuova realtà di Olaf Scholz

Caccamo

E se alla fine anche Berlino dovesse fare i conti con la realtà? Anzi, con "una nuova realtà", come ha riconosciuto di doverla chiamare il cancelliere Olaf Scholz? La realtà, che per la proverbiale inflessibilità tedesca ha i contorni del tabù, è che nei momenti di crisi un Paese può trovarsi costretto a indebitarsi.

In Germania la questione è molto seria, e se i falchi del rigore hanno preso casa a Berlino, con uno sguardo sempre severo sulle cicale spendaccione del Sud, è anche perché già solo la parola “debito“ causa quasi repulsione. Per ragioni economiche, culturali, etiche. Partendo dalla lingua: Schuld, al singolare, vuol dire “colpa“; Schulden, al plurale, sono i “debiti“. Un’equivalenza che esiste anche in lingue antiche come sanscrito, ebraico e aramaico. Fare debiti è una colpa. Non si deroga. E infatti il principio del pareggio di bilancio è incardinato nella stessa Costituzione tedesca. Solo che la "nuova realtà" di cui parla ora Scholz è che, per la terza volta dopo il Covid e la guerra in Ucraina, la Germania deve sospendere la famigerata Schuldenbremse, il "freno al debito" totem del rigorismo. Il Cancelliere l’ha comunicato al Bundestag, dopo che la Corte costituzionale ha bocciato un fondo pubblico fuori bilancio da 60 miliardi di euro, creato per la protezione del clima e la modernizzazione dell’economia tedesca.

Dunque il debito è una "nuova realtà". E chissà se l’affronterà anche il ministro delle Finanze Christian Lindner, falco tra i falchi nella trattativa – che coinvolge più di tutti l’Italia – per la riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Berlino reclama rigore e automatismi nel rientro del debito. L’Italia, da parte sua, chiede più gradualità. Cioè di fare i conti con una realtà, che poi, in fondo, tanto nuova non è...