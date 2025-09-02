Tassi al massimo dal 1998: cosa sta succedendo al debito della Gran Bretagna. E perché anche la Francia trema

Roma, 2 settmbre 2025 – La Gran Bretagna alle prese con pesanti tensioni sul debito: il rendimento dei titoli a 30 anni è schizzato al massimo dal 1998 alla luce dei timori per la tenuta dei conti pubblici. In uno scenario di corsa globale al rialzo del costo del finanziamento del debito, il rendimento del Gilt trentennale è volato fino al 5,7%, in rialzo di 6 punti base, segnando i massimi da 27 anni e su livelli che superano quelli di qualsiasi Paese dell'area euro.

Deficit, dazi e rimpasti

La Gran Bretagna paga, oltre alle tensioni di bilancio, il forte deficit corrente in un momento di gravi tensioni commerciali per i dazi. Il Gilt a 10 anni, al 4,82% in rialzo di sei punti base, resta poco al di sotto del massimo di 16 anni segnato a gennaio al 4,93%. Fra nervosismo degli operatori per il rimpasto nell'esecutivo Starmer e pressioni sul cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves, soffre anche la sterlina, in calo dell'1,2% sul dollaro e dello 0,6% sull'euro.

Il caso francese

Oggi è balzato anche il costo del denaro a lungo termine della Francia, ai massimi dal 2011 (quando ci fu lo scossone dell’Eurozona), mentre gli investitori temono il voto di fiducia della prossima settimana, che potrebbe far cadere il governo di minoranza. Il rendimento dei titoli di Stato trentennali ha superato il 4,5% in vista del voto di lunedì, indetto dal primo ministro Francois Bayrou per risolvere la controversia sul bilancio. Anche il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni è in aumento, raggiungendo il 3,58% martedì e avvicinandosi allo stesso livello dell'Italia, a lungo considerata un paese in ritardo in termini di bilancio in Europa.

Impatti generalizzati sull’Europa

Gli investitori, spiega Jim Reid, economista di Deutsche Bank, "temono che una nuova paralisi politica renda più difficile un bilancio di austerità, il che è preoccupante dato l'attuale livello del deficit francese". François Bayrou ha avviato lunedì una serie di consultazioni politiche, una settimana prima del voto di fiducia alla Camera dei Deputati francese. Le incertezze in Francia stanno avendo un impatto anche sul debito a lungo termine in Europa. In Germania, il rendimento dei titoli di Stato trentennali si aggira intorno al livello più alto – anche in questo caso – dalla crisi dell'Eurozona del 2011.