Italiani sempre più indebitati, la media è di 29mila euro a testa

È una posizione sempre più complicata, quella degli italiani nei confronti dei debiti. L'esposizione è infatti peggiorata del 13% negli ultimi 4 anni, arrivando a determinare un indebitamento medio di 29mila euro. A rivelarlo è il recente studio condotto da Bravo-fintech, “Osservatorio europeo sull'indebitamento”.

I dati dello studio

L'Italia si pone al di sopra della media registrata in altri Paesi come Spagna e Portogallo, dove il debito medio pro capite si attesta rispettivamente a circa 17mila euro e poco oltre i 20mila euro. Il Portogallo è comunque il Paese col maggior numero di debiti per persona, con una media di 4,3 debiti pro capite, rispetto ai 3,6 della Spagna e ai 2,5 dell'Italia, dove pur avendo meno debiti, i cittadini tendono a contrarre passività di importo superiore. Dunque nel nostro Paese si ricorre di meno ai prestiti, ma lo si fa per importi superiori, mentre in Spagna prevale la logica del microcredito.

«Attraverso l'Osservatorio sull'indebitamento abbiamo analizzato lo stato del debito personale in Italia e negli altri Paesi europei in cui operiamo. L'analisi - dichiara Daniel Martinez, Co-Country Manager di Bravo Italia - ha evidenziato differenze significative che dimostrano come l'Italia mostri oggi caratteristiche economiche e sociali diverse rispetto a Spagna e Portogallo, con conseguenti variazioni nei modelli di indebitamento».

In Italia i picchi del debito ad aprile

L'analisi evidenzia notevoli differenze di genere e di età fra i debitori. In Italia, sono più gli uomini a indebitarsi (67,9%), mentre in Portogallo e Spagna lo fanno di più le donne (rispettivamente 56,3% e 55,4%). Da noi la fascia di età coinvolta maggiormente è quella fra i 50 e i 55 anni, mentre negli altri due Paesi presi in esame si attesta intorno ai 46 anni. Nell'anno in corso, il mese col debito più elevato è stato aprile, il più basso invece giugno. Nel periodo complessivo preso in esame dal rapporto, cioè dal 2021 al 2024, abbiamo avuto un aumento del numero medio di debiti, passando da 2,2 nel 2021 a 2,5 nel 2024, un dato comunque inferiore al 4,5% portoghese o al 3,6% spagnolo. Il debito medio per persona in Italia, nel primo semestre 2024 è rimasto in una fascia tra i 27.987 e i 29.948 euro, in Portogallo tra i 17.418 e i 21.804 euro mentre in Spagna è stato più contenuto, oscillando fra i 16.895 e i 18.076 euro. Da notare anche come in Italia sia aumentata la forbice fra uomini e donne, se è vero che nel 2021 gli uomini con una esposizione debitoria erano il 61,1% del totale e ora sono il 67,9%, mentre le donne sono scese dal 38,9% al 32,1%. Questo dato fa supporre sia una maggiore propensione maschile all'indebitamento, sia un reddito medio più elevato, che gli permette di accedere più facilmente a dei prestiti.