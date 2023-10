Ddl Capitali, cosa cambia a Piazza Affari

Milano, 12 ottobre 2023 – Diceva Enrico Cuccia, il grande “vecchio” della finanza italiana, che le “azioni si pesano, non si contano”. Il Ddl capitali, il disegno di legge promosso dal governo in primavera proprio per rafforzare il mercato dei capitali italiani e permettere a piazza Affari di competere con i concorrenti europei, cerca di mettere un freno alla vecchia regola del capitalismo “familiare” italiano per aprire sempre di più i Cda e rendere le società quotate più “democratiche” e rispettose anche dei diritti delle minoranze.

Le tappe della legge

Il provvedimento ha concluso mercoledì 11 novembre il suo primo step, con l'approvazione degli emendamenti alla Commissione Finanze del Senato. La settimana prossima è atteso il voto sulla delega dei relatori. L'approdo in Aula è previsto per la fine del mese. Poi il Ddl passerà alla Camera. Ma, a questo punto, il testo dovrebbe essere “blindato”, non più emendabile. Non finisce qui. Una volta varato, il governo avrà dodici mesi di tempo per riformare anche il Testo unico della Finanza, anche se non nelle materie toccate dal Disegno di legge. Un fatto è certo: una volta approvato, il provvedimento potrebbe avere l'effetto di un vero e proprio terremoto nelle grandi società quotate a Piazza Affari, da Generali a Mediobanca.

Limiti al voto maggiorato

Per frenare la fuga all'estero dei grandi gruppi si è deciso di mettere un freno al cosiddetto “voto maggiorato” che, in dieci anni, possono raggiunte al massimo i 10 voti per azione. In questo modo si danno più poteri agli azionisti stabili. I diritti di voto concessi agli azionisti cresceranno di anno in anno, con la possibilità di arrivare fino a un massimo di dieci voti per azione che sarà quindi diluita nell'arco temporale di un decennio.

Le liste per il rinnovo del Cda

E' una delle norme più contrastate che, non a caso, nel testo originario proposto dal Mef, non era presente. Una volta che il Ddl diventerà legge ci saranno nuove regole per la lista proposta dal Consiglio di amministrazione uscente per rinnovare il Cda. La lista dovrà essere proposta col voto favorevole di due terzi dei consiglieri (unico caso di maggioranza qualificata nella votazione dei Cda, a parte il diritto di veto delle minoranze sulle questioni relative alle parti correlate), deve contenere un numero di candidati pari al numero da eleggere maggiorato di un terzo. In questo caso le minoranze ne escono rafforzate sebbene in maniera meno radicale delle prime versioni: non si contempla più l'assegnazione del 49% dei posti in consiglio alla lista che ottiene oltre il 20%, ma il nuovo testo prevede che se le altre liste ottengano oltre il 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo CdA di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3%.

Cosa succede con le nuove regole

Le norme sui nuovi Cda avranno effetto a partire dalle assemblee del 2025. Gli occhi sono puntati soprattutto sulle Generali, dove l'amministratore delegato, Philippe Donnet è stato confermato nel 2022 dopo un durissimo scontro tra la lista del Cda e quella presentata da Francesco Gaetano Caltagirone. Ha vinto il Cda con il 55,99% dei voti, contro il 41,72% andato alla lista sfidante, che oggi in consiglio esprime così 3 consiglieri su 13. Con la nuova legge il numero salirebbe a 5. Ma non basta. La norma potrebbe, ad esempio, sconsigliare ad una società come Mediobanca, presente nel capitale di Generali con una quota del 13,13%, di appoggiare la lista del Cda. Infatti, per conservare la sua “influenza” sul gruppo deve esprimere un proprio dirigente nel Consiglio. E, con le nuove regole, non passano automaticamente tutti i nomi proposti dalla lista ma risultano eletti solo coloro che prendono più voti. Insomma, la presenza di Mediobanca nel Consiglio diventerebbe meno sicura. Ma anche altre società, come Tim e i francesi di Vivendi, potrebbero avere problemi simili.