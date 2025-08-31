Sentenza contro dazi Usa, l’ansia dei produttori di vini: “Ora situazione più complicata”

Milano, 31 agosto 2025 – Non è ancora il momento di brindare. “Di sentenze contro i dazi di Donald Trump ne abbiamo già viste e il clima d’incertezza che si ingenera adesso non aiuta a sciogliere i nodi di una situazione già complicata”, commenta Giacomo Ponti, presidente di Federvini e del Consorzio Italia del Gusto, dopo che una corte d’appello degli Usa ha bocciato, confermando il giudizio di primo grado, l’iniziativa del presidente americano. “Certo faccio il tifo perché la Corte suprema abolisca i dazi – continua – ma al momento tutte le aziende del vino, degli spiriti e dell’aceto continuano a lavorare sui listini del 2026 partendo dalla tariffa del 15 per cento. Il giorno che i dazi saranno aboliti allora sì che stapperemo una bella bottiglia”.

Giacomo Ponti, presidente di Federvini e del Consorzio Italia del Gusto

C’è più speranza o rassegnazione?

“La partita al momento è conclusa ma non è persa. La diplomazia sta lavorando per riaprire la negoziazione”.

La strategia?

“Trattare a oltranza”.

Tempi previsti?

“Non ci sono. Ma non ci diamo per vinti. Al momento, stante l’attuale situazione, l’obiettivo è di non aumentare i prezzi al consumo e di cercare di assorbire quest’aggravio di costi un po’ all’interno delle imprese produttrici, un po’ all’interno della rete commerciale americana. Le catene di distribuzione sono attori che, facendo la loro parte, possono contribuire ad assorbire gli aumenti”.

Quanto è difficile?

“Su alcuni prodotti il 15 per cento può essere assorbito interamente dalle imprese produttrici; su altri non è possibile. Le criticità riguardano i prodotti di fascia più bassa. Poi come ciascuna azienda deciderà di trattare come i propri attori commerciali non possiamo saperlo. Non c’è una regola unica”.

I tre comparti rappresentati dalla Federazione, nonostante il loro storico valore economico, culturale e simbolico, sono rimasti esclusi dall’esenzione dei dazi. Perché?

“Ci troviamo di fronte a un’occasione mancata. L’intesa fra Ue e Usa avrebbe potuto sancire il pieno riconoscimento della rilevanza strategica dei nostri settori nelle relazioni transatlantiche. Ma la Dichiarazione congiunta rappresenta solo un primo passo. Serve ora un’azione decisa per reintegrare al più presto i nostri comparti tra quelli beneficiari di una piena apertura del mercato Usa”.

In caso contrario?

“C’è chi parla di possibili perdite per mezzo miliardo, chi di 300 milioni. Una stima precisa non c’è”.

Quali sono i numeri di vino, spiriti e aceti italiani negli Usa?

“Le esportazioni hanno toccato i 2,5 miliardi di euro. E nel 2024 hanno segnato una crescita dell’8% sul 2023. Una crescita sana, che non deve andare persa. Anche perché figlia di lunghi anni di lavoro”.

Le prime reazioni delle aziende?

“Amarezza e preoccupazione. I dazi sono una zavorra da gestire. Un problema non immediato, magari. Nei magazzini ci sono stock di merce accumulata prima del varo dei dazi. Questo consentirà al settore un 2025 brillante: gli ordini coprono già anche il Natale. Il problema si porrà con i listini del 2026”.

Cosa vi aspettate dalle istituzioni?

“Si è parlato di possibili ristori. Ma contiamo di non essere costretti a chidere aiuti”.