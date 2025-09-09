Dazi, verso lo zero per cento su farmaci e aerei

"L’accordo commerciale Ue-Usa sta passando dalla carta alla pratica. Tariffe più basse su auto e componenti dell’Ue a partire dal 1° agosto. Principali eccezioni: tariffe pari allo 0% su aeromobili e componenti, farmaci generici, alcuni prodotti chimici, risorse naturali e altro ancora. Un vero impulso per l’industria dell’Ue e una piattaforma su cui continuare a costruire". È il post sul social X firmato dal commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, in risposta a quello del suo omologo americano Howard Lutnick che ha descritto la prevista attuazione dell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump venerdì scorso, inclusa quella sulle tariffe al 15% per le auto europee. L’intesa con gli Usa "ha ridotto l’incertezza, ma non le preoccupazioni – rileva il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, al Forum sulla competitività europea e sulle sfide globali a Milano – il rischio è che le nostre esportazioni subiscano un calo. L’impatto sull’Italia è previsto fra 9 e 6,7 miliardi, pari all’1,1% dell’export globale italiano, ma per Confindustria la perdita potrebbe raggiungere i 23 miliardi".

Tra i relatori, anche l’economista statunitense e Premio Nobel Joseph Stiglitz. "Non credo che qualsiasi accordo con Trump valga la carta su cui è scritto", dice. L’invito all’Europa è di muoversi nel mercato senza il supporto degli Usa che, oltre a essere "un partner non affidabile", si sono ormai ritrovati di fronte a "un nuovo ordine, o meglio disordine, mondiale". Resta una prospettiva legata a un’autonomia strategica per l’Ue, che vedrebbe la sua forza nella costruzione di un assetto federale "senza spargimenti di sangue", come dice l’ex premier Mario Monti. Anche per Emma Marcegaglia bisogna parlare di autonomia, a patto però che questa "non diventi una forma di protezionismo, perché non porterebbe ricchezza". All’incontro anche il vicepremier Antonio Tajani. "Un dazio complessivo al 15% – osserva – non è un accordo pessimo, certo meglio sarebbe stato zero, ma peggio dei dazi rischia di essere il rapporto euro-dollaro". La svalutazione del dollaro fino a quota 1,25 "renderebbe molto difficile esportare negli Stati Uniti". Per Tajani serve un intervento della Bce: "Con l’inflazione al 2% si può ridurre il costo del denaro e ricominciare a comprare titoli di Stato, tornando al quantitative easing. È il modo migliore per difendere le nostre esportazioni".

Edoardo Cassanelli