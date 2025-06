Dazi, media: “Ue disposta ad accettare il 10% sui prodotti esportati in Usa”

Bruxelles, 16 giugno 2025 – La Commissione europea sarebbe pronta ad accettare dazi fissi pari al 10% sulle merci esportate negli Stati Uniti, in cambio di tariffe più contenute su automobili, medicinali ed elettronica rispetto a quelle minacciate Donald Trump. Lo riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Questo a patto che l’accordo con Washington sia dettato da criteri “chiari e condivisi”. D’altra parte ancora non ci sono segnali che indichino la volontà della Casa Bianca di abbassare le tariffe minacciate.

La presidente della Comissione Ue Ursula Von der Leyen (Epa via Ansa)

Chiede un’accelerazione per un accordo la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen che oggi in conferenza stampa ha detto di aver ribadito a Trump l’impegno a trovare una soluzione entro il 9 luglio. E’ questa la scadenza prevista della sospensione di 90 giorni sui dazi annunciata ad aprile dal presidente degli Stati Uniti, al termine della quale entrerebbero in vigore le tariffe pari al 50%, l’ultima soglia fissata dall’inquilino della Casa Bianca.

Nel caso non ci sia un’intesa “soddisfacente” l’Ue risponderà, avverte la presidente dell’esecutivo di Bruxells. E “tutti i mezzi sono sul tavolo”. Ci sono aspettative sul G7 attualmente in corso a Kananaskis (Canada). Il vertice “può mandare un messaggio importante al mondo contro protezionismo" sul commercio”, ha affermato Von der Leyen.

Cosa offre l’Ue a Trump

Secondo quanto riporta Handelsblatt, nel pacchetto negoziale da proporre agli Usa, in cambio di tariffe abbassate al 10%, Bruxelles starebbe valutando anche il divieto totale sulle importazioni di gas russo, con l'obiettivo di favorire le esportazioni di gnl statunitense. Sul piatto anche la revisione di alcune norme Ue più volte criticate dal tycoon. "L'intenzione è costruire un pacchetto completo" così da permettere al presidente statunitense di presentarlo come "una vittoria politica significativa", ha un funzionario Ue al giornale tedesco. Tra le ipotesi in ballo, la riduzione di oneri burocratici e regolamentari già prevista, come l'alleggerimento della direttiva sulla due diligence.

Secondo uno studio di Confcooperative i dazi americani mettono a rischio 68.280 posti di lavoro solo in Italia e potrebbero costare al nostro Paese 18 miliardi di euro di produzione: il 25% del totale dell’export verso gli Usa.