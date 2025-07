Dazi Usa, l’Ue: “La firma dell’intesa può slittare”. Ecco chi ha stretto accordi e chi no

Roma, 31 luglio 2025 - "I dazi stanno rendendo l'America di nuovo grande e ricca". Donald Trump lo scrive sul suo social Truth alla vigilia della scadenza del 1° agosto. "Se il nostro Paese non fosse in grado di proteggersi usando dazi contro dazi, saremo 'morti', senza alcuna possibilità di sopravvivenza o successo", continua il presidente statunitense che ora ha messo nel mirino il Brasile e India. Ma qual è l'attuale situazione accordi? Chi ha firmato intese con gli Usa e chi no?

Ue: "L'accordo potrebbe slittare"

La dichiarazione congiunta Ue-Usa sull'accordo commerciale stretto in forma verbale domenica scorsa a Turnberry, in Scozia, da Ursula von der Leyen e Donald Trump potrebbe non arrivare domani ma più tardi. L'eventualità è esplicitamente contemplata dal portavoce della Commissione Europea per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing con la stampa. I negoziatori dell'Ue e degli Usa, ha spiegato Gill, "stanno lavorando, come concordato, per finalizzare la dichiarazione congiunta, basandosi sull'accordo raggiunto tra la presidente von der Leyen e il presidente Trump. Comunicheremo una tempistica più precisa quando sarà conosciuta. Nel caso in cui serva più tempo per finalizzare la dichiarazione congiunta, dopo il primo agosto, l'Ue ha la chiara aspettativa che gli Usa attuino i dazi generalizzati concordati al 15% e le esenzioni al tetto dei dazi al 15% delineate dalla presidente von der Leyen domenica scorsa" a partire da domani. Questo significa, ha aggiunto, "che da domani avremo l'immediato alleggerimento dei dazi, per ottenere il quale abbiamo lavorato tanto duramente. E, quindi, avremo una posizione molto più forte in termini di stabilità e prevedibilità per le imprese e i consumatori dell'Ue. Gli Usa hanno preso questi impegni: ora sta agli Usa attuarli, la palla è nel loro campo. I negoziati per ottenere ulteriori esenzioni continuano", ha concluso.

Da sottolineare che l'intesa ha raccolto critiche da alcuni Paesi membri, tra cui la Francia, che accusano la Commissione di essersi 'sottomessa' a Trump.

Regno Unito

Il primo accordo ad essere stato annunciato è stato quella con il Regno Unito, il 7 maggio, con una riduzione delle tariffe dal 25% al 10% per i prodotti britannici, con diverse esenzioni per prodotti come auto e materiale aerospaziale. Non mancano comunque punti ancora incerti dell'accordo, anche dopo l'incontro che Trump ha avuto con Keir Starmer sempre in Scozia. Tra questi la questione dei dazi su acciaio e alluminio, che gli Usa non hanno ancora ridotto a zero dal 25% come previsto dall'accordo, anche se Trump lunedì ha assicurato che questo avverrà "molto presto".

Giappone

L'accordo con il Giappone è arrivato il 23 luglio: dazi ridotti dal 25% al 15%, uno sconto valido anche per il settore cruciale delle auto. Sempre su Truth, Trump ha parlato del "più grande accordo mai fatto", con l'impegno di Tokyo per investimenti da 550 miliardi di dollari per i quali gli Usa riceverebbero "il 90% dei profitti". Inoltre il tycoon, che nei appena due giorni prima dell'annuncio si diceva scettico su un accordo con il Giappone accusato di essere "viziato" perché non voleva accettare il riso Usa, parlava di apertura del mercato nipponico a prodotti americani "comprese auto, riso e altri prodotti agricoli".

Corea del Sud

L'ultimo accordo finora annunciato è stato, la notte scorsa, quello con la Corea del Sud, con una riduzione dei tassi al 25% al 15%, insieme – secondo lo schema ormai applicato a diversi partner – l'impegno di investimenti per 350 miliardi di dollari "posseduti e controllati dagli Usa e scelti da me stesso, come presidente", ha scritto Trump su Truth.

Cina

Nessun accordo tra Cina e amministrazione Trump. La seconda potenza economica mondiale, che ha risposto subito con durezza all'offensiva del presidente Usa, ha ottenuto una serie di sospensioni dei dazi che nel corso di una guerra commerciale combattuta senza esclusione di colpi erano arrivati al 145% per i prodotti cinesi e al 125% per quelli americani.

A maggio, dopo un incontro negoziale a Ginevra, è arrivata la tregua, con i dazi imposti alla Cina scesi al 30% e quelli per gli Usa al 10%. Il 12 agosto scadono i termini, ma nei giorni scorsi i negoziatori avevano raggiunto un'intesa per una sua estensione anche se subito dopo il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha dichiarato che spetta a Trump "l'ultima parola" sull'eventuale estensione.

Canada

Dopo una serie di misure e contromisure, il Canada rischia dazi del 35% a partire da domani. Il premier Mark Carney nei giorni scorsi ha parlato di "una fase intensa" dei negoziati. Sulle speranze di un accordo in extremis, però, pesa l’annuncio di Ottawa di voler riconoscere la Palestina come Stato nella sessione di settembre dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La risposta di Trump è stata secca: se ciò dovesse avvenire "sarà molto difficile fare un accordo commerciale".

Messico

Non ci sono segni di progressi verso un possibile accordo con il Messico che scongiurino l'entrata in vigore di dazi al 30%, con la minaccia, la stessa rivolta al Canada, che le percentuali potranno salire se vi saranno rappresaglie da parte di Città del Messico, che, da parte sua ha continuato ad insistere sull'importanza che i due partner commerciali risolvano la questione prima della scadenza del primo agosto.

Australia

Per l'Australia, che è uno dei pochi Paesi che ha un deficit commerciale con gli Usa, che invece denunciano un deficit commerciale con la maggioranza dei partner, i dazi dovrebbero rimanere, anche in assenza di accordo, alla base del 10%, ma non si esclude il rischio di un rialzo da parte di Trump. Non si hanno notizie pubbliche di negoziati in corso, e il premier Anthony Albanese avrebbe sostenuto che il deficit commerciale dell'Australi e l'accordo di libero scambio dovrebbe tradursi in zero dazi per i prodotti australiani. Recentemente comunque l'Australia ha revocato una serie di restrizioni alle importazioni di manzo dagli Usa, una mossa che l'amministrazione Trump rivendica come un successo del tycoon.

Vietnam, Indonesia, Filippine

Il Vietnam ha ottenuto una drastica riduzione dei dazi, dal 46% al 20%, con l'accordo annunciato il 2 luglio, che prevede però che rimangano al 40% i dazi sui transhipment da Paesi terzi, misura tesa a colpire la Cina che ha usato il Vietnam come hub per importare prodotti negli Usa, aggirando i pesanti dazi.

Il 15 luglio è arrivato l'accordo con l'Indonesia, con una riduzione dei tassi dal 32% al 19%, in cambio dell'impegno a eliminare barriere tariffarie per oltre il 99% dei prodotti Usa importati, compresi quelli agricoli ed energetici.

È stato invece minimo lo 'sconto' ottenuto dalle Filippine: secondo quanto annunciato sempre da Trump su Truth, Manila ha accettato un accordo per la riduzione dal 20% al 19% dei dazi Usa, sempre in cambio dazi 0 per i prodotti e quello che il tycoon definisce "il mercato aperto agli Usa". L'accordo prevede anche che i due Paesi lavorino insieme "militarmente", ha aggiunto senza specificare Trump parlando del Paese asiatico con cui gli Usa hanno trattati di alleanza militare e che ospita basi e truppe americane.