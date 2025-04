Dazi Usa, il sondaggio: “Preoccupato l’86,5% degli italiani. Per il 55% dal governo risposte inadeguate”

Roma, 11 aprile 2025 - "Dal sondaggio condotto da Izi", azienda che si occupa di analisi e valutazioni economiche e politiche, "presentato questa mattina nel corso della trasmissione L'Aria che Tira su la 7, condotta da David Parenzo, emerge un dato molto chiaro sulla percezione degli italiani circa l'applicazione dei dazi dal governo Usa: la maggioranza degli elettori pensa che la risposta del governo Meloni non sia adeguata alla gravità della situazione". Si legge in una nota.

"Alla domanda: ritiene che le iniziative del governo italiano in risposta ai dazi siano adeguate il 55% degli elettori risponde di no, tra gli elettori di centrodestra il 25%, uno su quattro, condivide questa posizione. Il dato numericamente più interessante è la grande preoccupazione, quasi drammatica, degli italiani sugli effetti dei dazi: condizioneranno pesantemente l'economia per l'86,5 per cento degli elettori totali senza distinzioni tra gli elettori dei partiti al governo o all'opposizione. La sottovalutazione degli effetti dei dazi, tentata a più riprese dal governo, non sembra convincere gli italiani di tutti i partiti o di diversi orientamenti politici".

Sulla trattativa con gli Stati Uniti: il 41% degli elettori totali ritiene che l'Italia debba accedere a negoziati bilaterali contro il 34% che ritiene invece che la soluzione debba essere unitaria e condivisa a livello Ue Emerge tra gli elettori di cdx un 20% a favore di negoziati europei e un 29 % di elettori opposizioni a favore di negoziati bilaterali Italia Usa. ''Segno delle frammentazioni all'interno della compagine governativa, con Forza Italia notoriamente su posizioni europeiste, così come dell'opposizione, con i 5Stelle invece scettici sulle iniziative della Commissione europea. Su tutto spicca la drammatica preoccupazione degli italiani per una guerra commerciale dove i dazi sono usati come una pistola sul tavolo degli Usa. In questo contesto il primo pensiero degli italiani, senza distinzione di colore politico , è il peggioramento dell'economia", dice il presidente di Izi, Giacomo Spaini.