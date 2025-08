Farmindustria e i dazi americani: “Impatto negativo da 2,5 miliardi”

Roma, 2 agosto 2025 – Pronti, via. Sono in arrivo i dazi di Trump. E, fra i settori fin dal primo momento nel mirino, c’è soprattutto quello farmaceutico. Ma Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, la potente associazione che riunisce gli imprenditori del settore, più dei dazi teme soprattutto l’assenza di una politica industriale e di una visione europea per contrastare la Cina. “È questo il vero nemico e noi non vogliamo seguire lo stesso destino dell’automotive”, spiega nell’intervista a Qn. Presidente, che cosa succederà quando i dazi entreranno definitivamente in vigore? “Penso che si apriranno i singoli dossier merceologici e, nella negoziazione tecnica, qualche valore potrà migliorare e si potranno studiare esenzioni. Ma non bisogna dimenticare da dove si è partiti, ovvero da una richiesta molto dura del 70%, poi ridotta al 30 e, infine, al 15. Si tratta del miglior risultato possibile in questo momento”. Quale sarà l’impatto sul settore?

Operatore in un laboratorio farmaceutico

“Stimiamo un effetto negativo attorno ai 2,5 miliardi, considerando anche l’attuale rapporto dollaro-euro. Credo che le nostre aziende cercheranno di riversare sui clienti americani una parte dell’impatto. Ma, nello stesso tempo, dovremo essere bravi a estendere il nostro raggio d’azione. E ringrazio il premier Meloni e il ministro Tajani per gli impegni assunti nel piano export 25-30. Se guardiamo i numeri in senso assoluto, siamo cresciuti del 39% nei primi cinque mesi del 2025 rispetto all’anno precedente. E siamo un’eccezione nel settore manifatturiero”. A pagare il prezzo più alto saranno proprio i cittadini americani? “Potrebbero esserci carenze di medicinali e un aumento dei prezzi. Da questo punto di vista la politica di Trump è un autogol, per almeno due motivi. I cittadini americani potrebbero essere costretti a curarsi di meno. Il secondo è che si rischia di rafforzare la capacità della Cina di attrarre investimenti in ricerca e sviluppo. Infatti, se gli Stati Uniti, che sono il primo mercato al mondo, alzano barriere come quelle dei dazi, i capitali e gli investitori si spostano laddove trovano il terreno più favorevole”. Eppure, l’obiettivo di Trump è attrarre le aziende farmaceutiche negli Stati Uniti... “Vero, ma per raggiungerlo occorre tempo. Per realizzare un impianto da zero, se tutto va bene, occorrono cinque anni. E, nel frattempo, si creerebbero carenze di medicinali, anche di quelli essenziali, e distorsioni nel mercato”. Ma perché la Cina e non l’Europa? “Perché l’Europa è ancora fuoristrada, non capisce che il vero nemico da battere è la Cina che, nel corso degli ultimi dieci anni, ha fatto crescere la propria industria farmaceutica iniettando nel sistema sia capitali – circa 600 miliardi – sia norme che hanno rafforzato i brevetti. Siamo di fronte a una guerra mondiale per il biotech e il farmaceutico. E, in questo scenario, l’Europa non ha una visione. Von der Leyen 2 è uguale a von der Leyen 1: una commissione piena di ideologia anti-industriale che non riesce a mettere l’innovazione al centro della sua agenda. Nonostante gli sforzi del governo italiano il suo grande sforzo per far cambiare l’agenda di Bruxelles. Ma il tempo si è esaurito, serve un salto di qualità. Non vogliamo fare la stessa fine dell’automotive. Le aziende chiedono una strategia industriale, strumenti di finanziamento competitivi per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Mentre dobbiamo fare ancora i conti con il meccanismo del payback, ereditato dal passato, che pesa per quasi tre miliardi sulle casse delle aziende, oltre naturalmente al carico fiscale. È una di quelle barriere tariffarie indirette richiamate da Trump”. Torniamo al presidente americano: ieri ha minacciato le big pharma chiedendo di ridurre i prezzi. Questo complica la partita dei dazi? “Credo che sia difficile fare dei paragoni tra Europa e Stati Uniti, proprio perché i sistemi sanitari sono diversi, gli uni pubblici e gli altri privati. Credo solo che ci possa essere un ulteriore elemento di incertezza che deve essere gestito. E, per farlo, non c’è che una strada: quella dell’innovazione”.